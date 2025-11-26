Hortum ve kasırga korkuttu

Yağışlı hava dün adanın her iki kesiminde etkili olurken, Güney Kıbrıs’ın Avgorou bölgesini kasırga vur-du.

Avgorou'da, evler ve elektrik şebekesi hasar gördü, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Frenaros, Sotira ve Paralimni'nin Kapparis bölgesinde de hortumun etkisiyle çeşitli hasarlar oluştu.

Limasol’da gece etkili olan dolu yağışı, sokakları ve bahçeleri kısa sürede buzla kapladı.

Rum basınında yer alan haberlere göre; Avgorou’da öğleden sonra etkili olan kasırga, bölgedeki birçok evin çatısına zarar verdi, ağaçları devirdi ve elektrikli sistemler ile su ısıtıcılarında tahribata yol açtı. Hortum nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Kaymakamlıklara bağlı ekipler, hasarın onarılması için bölgede çalışma başlattı.

20’den fazla evde hasar oluştu

Avgorou Belediye Başkan Yardımcısı Panagis Michaelas, yaptığı açıklamada, hasarın ilk tahminlerin üzerinde olduğunu belirtti. Michaelas, vatandaşların işten döndükten sonra zararları fark ettiğini ve ihbarda bulunduklarını ifade etti. Michaelas, 20’nin üzerinde evde hasar tespit edildiğini söyledi.

Michaelas, patates depolama amacıyla kullanılan soğutuculu bir ünitede de zarar olduğunu, ekiplerin bölgede inceleme yaptığını ve bugün hasar tespit çalışmalarına başlayacaklarını aktardı.

3 bölgede hortum çıktı

Bu arada Frenaros, Sotira ve Paralimni'nin Kapparis bölgesinde de hortumun etkisiyle çeşitli hasarlar oluştu.

Limasol’da gece etkili olan dolu yağışı, sokakları ve bahçeleri kısa sürede buzla kapladı.

