Ağır itham altında

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda, bir kilo metamfetamin türü uyuşturucu madde ile yakalanan N.O.H., soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminat amaçlı olarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Çağlar Kahyaoğlu; 16 Kasım saat 22.10’da zanlının kullanımındaki aracın Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından durdurulduğunu belirtti. Ya-pılan aramada, aracın bagaj kısmında beyaz poşet içinde koli bantlarına sarılı bir kilo metamfe-tamin türü uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

Polis, zanlının 16 Kasım’dan itibaren soruşturma maksatlı tutuklu bulunduğunu ve soruşturma-nın tamamlandığını bildirdi. Zanlının tasarrufunda bulundurduğu uyuşturucu miktarının külliyat-lı ve türünün en tehlikeli uyuşturucular arasında yer aldığını vurguladı. Polis, zanlının Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağını ve mahkum olması halinde uzun süreli hapis cezası ile karşı karşıya olabileceğini belirterek, tutuklu yargılanmasının talep edildiğini ifade etti.

Mahkeme; zanlının 2 ayı geçmemek üzere davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.