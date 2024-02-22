Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu, toplam 2 bin 147 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 254’ü yasal hız sınırı üzerinde, 11’i alkollü içki tesiri altında, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 3’ü sigortasız, 25’i emniyet kemeri takmadan, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 31’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 119’u diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 462 araç sürücüsü rapor edildi.

Denetimlerde, 2 araç sürücüsü tutuklandı, 40 araç trafikten men edildi.