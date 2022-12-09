42 bin Euro götürdü

Narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonu esnasında yakalanan Bulgaristanlı Yosko Mishev Mitev hakkındaki dava dün karara bağlandı. Operasyonda uyuşturucu parasını kuzeydeki bazı şahıslardan teslim alıp güneye taşıdığı tespit edilerek tutuklanan sanığın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davası dün mahkumiyetle sonuçlandı. Ağır ceza heyeti, kara para aklama suçundan yargılanan sanığı bir yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararı okuyan heyet başkanı Fadıl Aksun, dünyada para hareketlerinin belli bir disiplin çerçevesinde yapıldığını ve bu şekilde denetlenmeye çalışıldığını söyledi. Aksun, kontrolsüz para hareketlerinin yaratacağı sonuçların bir ulusu değil tüm dünyayı etkileyen global bir risk olduğunun altını çizdi. Aksun, sanığın 2022 yılı Nisan-Mart ayları arasında 3 ayrı seferde 14’er bin Euro şeklinde toplam 42 bin Euro parayı kuzeyden teslim alıp, güneye götürdüğünü söyledi. Başkan Fadıl Aksun heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararında sanığı mahkûm olduğu davalardan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırdığını açıkladı.

Ne olmuştu

Girne’de 4 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 kişiden biri olan Yosko’nun uyuşturucu satışından elde edilen paraları güneye götürerek aklanmasını sağladığı belirtilmişti. Mitev’in 2022 yılı Mart ayı içerisinde kuzeyde uyuşturucu satışı yapan ve şu anda cezaevinde bulunan M.A.’ dan 3 defada toplam 42 bin Euro aldığı ortaya çıkmıştı. Mitev’in uyuşturucu satışından elde edilen 42 bin Euro’yu güneye götürdüğü belirtilmişti. Sanık, 25 Nisan 2022 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.