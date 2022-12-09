Eylem uyarısı yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hükümeti halkın sorunlarına karşı duyarsız olmakla suçlayarak, yetkililerin bu tutumlarını sürdürmesi halinde her türlü yasal eylem haklarını kullanmakta tereddüt etmeyeceklerini belirtti.

KTAMS tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bengihan, 12 Ekim’de yetkili sendikalar ile Başbakan’ın imzaladığı protokol gereği Ocak 2023 maaşlarına yansıyacak şekilde vergi dilimlerinin ve kişisel muafiyetlerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini hatırlattı. Ocak ayına çok az bir süre kalmasına rağmen bu konu ile ilgili herhangi bir çalışma başlatılıp başlatılmadığı konusunda sendikalara bilgi verilmediğini kaydeden Bengihan, Maliye Bakanına yazılı olarak hatırlatmalarına rağmen sendikalara protokol görüşmeleri için de çağrı yapılmadığını belirtti.