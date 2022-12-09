Beyan etmedi

Kuzey Kıbrıs’a gizlice yüklü miktarda para sokmaya çalışan Hasan Lütfi Çetin, Ercan Havaalanı’nda gözaltına alındı. Zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmayı yapan polis, 7 Aralık 2022 tarihinde KKTC’ye gelen zanlının beraberinde getirdiği 271 bin 700 Euro 22 bin dolar ve 10 bin 200 TL nakit paraları Ercan gümrüğüne beyan etmeden giriş işlemleri yapmaya kalkıştığını söyledi. Polis, tespit edilerek gözaltına alınan zanlının beraberinde getirdiği paralarla ilgili izahat veremediğini açıkladı. Polis, zanlının ‘Para Kambiyo Yasası ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket’ suçuyla tutuklandığını belirtti. Zanlının cep telefonunun emare alındığını kaydeden polis, soruşturma amaçlı bir gün süre talep etti. Mahkeme talebi kabul ederek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

