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42 yaşında veda etti

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Mustafa Güleç, Çayönü köyündeki tarlasında çalıştığı esnada rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

42 yaşında veda etti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa sakinlerinden Mustafa Güleç 42 yaşında hayata veda etti. Güleç’in zamansız vedası büyük üzüntü yarattı. Gazimağusa’da yaşayan Güleç’in Çayönü köyünde kiraladığı tarlasına sabah saatlerinde giderek çalışmaya başladığı, aniden rahatsızlanarak yere yığıldığı öğrenildi.
 Ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güleç’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Mustafa Güleç’in cenazesinin bugün Lala Mustafa Paşa Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Gazimağusa Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi. 
 

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