186 ülkeden rekor katılım

Kuzey Kıbrıs, dünyanın en büyük turizm fuarı Berlin Uluslararası Turizm Borsası'nda (ITB Berlin) bu yıl da temsil ediliyor.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı yurt dışı tanıtma ve pazarlama faaliyetleri kapsamında, dün başlayan ITB Berlin Turizm Fuarı'na katılıyor.

Açıklamaya göre; Almanya’nın başkenti Berlin'de bugün başlayan ve 6 Mart'a kadar sürecek fuara, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılıyor.

Dünya genelinden turizm profesyonellerini bir araya getiren fuara bu yıl 186 ülke katılarak rekor bir katılıma imza attı.

Perşembe gününe kadar sürecek fuarda, yapay zekadan sürdürülebilir turizme kadar geniş bir yelpazede konular ele alınacak. Özellikle bu yıl ilk kez tanıtılacak “AI Track”, turizm sektöründe yapay zekanın pratik uygulamalarına odaklanacak.

KKTC, her yıl olduğu gibi bu yıl da ITB Berlin’de turizm paydaşları ile birlikte yer alıyor. KKTC turizm sektörü, 2024 yılında önemli bir gelişim kaydederken, bu yükselişin 2025 yılında da devam etmesi için tüm turizm sektörü özveriyle çalışıyor.

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Fuarın ilk günü yaptığı konuşmada, ITB Berlin Turizm Fuarı'nın önemine değinerek, Kuzey Kıbrıs turizmi hakkında bilgiler verdi.

Başbakan Üstel de gidiyor

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile bugün bir araya geleceklerini de söyleyen Ataoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in de bugün fuarı ziyaret edeceğini ve sektörle bir araya geleceğini ifade etti.

