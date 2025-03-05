Ankara’ya gidecek

Cumhuriyet Meclisi dün denetim gündemiyle Ziya Öztürkler başkanlığında saat 11.00’de toplandı.

Genel Kurul'un gündeminde milletvekillerinin güncel konularla ilgili konuşmaları vardı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Sağlık Sisteminde Göz Ardı Edilen Kritik Hizmetler” konulu güncel konuşma yaptı.

Filiz Besim, sağlıkta çöküş yaşandığını savunarak, hastanelerin bitirilmemesinin, ilaç politikasının olmamasının, acil servislerdeki ve randevu kuyruklarının bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Hasta bakıcılar ile ilgili de konuşan Besim, hastanelerde hasta bakıcı sorunu yaşandığını, bunun da kamusal alanda ciddi bir sömürü yarattığını ifade ederek, Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki sorunu çözmek için gayret göstermediğini savundu.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Besim’i yanıtladığı konuşmasında ortak akla, emeğe her zaman değer verdiklerini vurgulayarak sadece eleştirilerle bir yere varılamayacağını söyledi.

İnsülin konusunda da konuşan Sağlık Bakanı Dinçyürek, ilaçlarda, kurul işlemlerinde otomasyon ve elektronik imzaya geçildiğini söyleyerek, bunun değişim ve dönüşüm süreci olduğunu, ilk kez kurulan bu sistemlerde bazı aksaklıklar olabileceğini belirtti, “Hedef doğrudur, yapılan işler doğrudur.” dedi.

Milletvekillerinin yerinden sorularını da yanıtlayan Dinçyürek, ülkede hekim ve hemşire açığı olduğunu söyleyerek, öncelik sıralamasına işaret etti.

Hemşirelerde İngilizce bilme koşulu aranmasının yasal bir düzenlemeyle değiştirileceğini belirten Hakan Dinçyürek, “Aktif çalışan hemşire sayısında dipteyiz. Süreci hızlandıracağız. 100’lerce hemşireye ihtiyaç var. Sınavda başarılı olanları sisteme dahil edip bu açığı kapatmak zorundayız.” dedi.

Kanser hastalarının ilaçları hakkında konuşan Dinçyürek, ihaleyi kazanan firmaların ilaçların tesliminde zaman zaman sorun yaşadıklarını kaydetti.

Dinçyürek, ileriki günlerde Ankara’ya gideceklerini açıklayarak, gündemlerinin ilaç tedarikinde aksayan zincir olacağını belirtti.

Genel Kurulda gece kulüpleri konuşuldu

CTP Milletvekili Doğuş Derya Genel Kurulda söz alarak, önceki akşam bir gece kulübünde yaşanan ölüme işaret etti.

Bu ölümün intihar olduğunu savunan Derya, gece kulübündeki kadınlara uyuşturucu verildiğini de iddia etti.

8 Mart’ın, Kadınlar Günü’nün yaklaştığına dikkat çeken Derya, hükümetin bugün için olumlu cümleler sıralayacağını söyleyerek, “Çeyrek asırdır bu ülkede devlet eliyle seks köleliği yapılıyor.” ifadesini kullandı.

Geçmişte de bu konuda Meclis kürsüsünden birçok konuşma yaptığını, gece kulübü sahiplerinin de hedefi haline geldiğini kaydeden Derya, bazı iddiaları da dile getirdi.

Ülkede 18 yaşından küçük insanların da seks kölesi haline getirildiğini, bu insanların pasaportlarına el konduğunu savunan Derya, internette KKTC’deki gece kulüpleriyle ilgili siteler olduğunu, buralarda kadınlarla ilgili katalog paylaşıldığını da söyledi.

Oğuz: İhbar olarak kabul ediyoruz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Derya’yı yanıtladığı konuşmasında gece kulübündeki ölümle ilgili polis soruşturmasının devam ettiğini söyledi.

Konunun hassas olduğunu, Doğuş Derya’nın anlattıklarının bazılarını ihbar olarak kabul ettiğini belirten Oğuz, sürecin de takipçisi olacağını kaydetti.

Ülkedeki gece kulübü sayısının 27 olduğunu belirten Oğuz, belediyelerin ve polisin buralardaki denetimlerinin sürdüğünü ifade etti.

İnsan hakları boyutunda yaşananların inceleneceğini de kaydeden İçişleri Bakanı Oğuz, yasal çerçevede neler yapabileceğini değerlendireceklerini söyledi.

Hükümetin ve devletin bu konu üzerinden eleştirilmesinin doğru olmadığını belirten Oğuz, “Bu ülke hepimizin. İnsan hayatı ve gelecekle ilgili gaile taşıyoruz. Devleti, hükümeti ve polisi bu şekilde suçlamak doğru değil.” dedi.

Şahali’nin gündemi çam kese böcekleri

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, çam kese böceklerine ilişkin yaptığı konuşmada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın çam kese böceklerine ilişkin mücadelesini eleştirdi, bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığını savundu.

Bakanlık sayfasında 26 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan ve havadan ilaçlama mücadelesinin başlatıldığını duyuran açıklamayı anımsatan Şahali, bu mücadelenin kaynağının bir yıl önce kendisinin bakan olduğu dönemde konulduğunu kaydetti; daha sonra geçirilen bütçelere mücadele için kaynak konulmayarak zincirin koparıldığını öne sürdü.

Şahali, ülkenin orman varlığı göz önüne alındığında her yıl 6,2 milyon Euro karşılığı bir bütçenin mücadele için ayrılması gerektiğini belirterek, 2015 yılından beri ayrılan bir milyon Euro’luk ödeneğin sadece yüzde 20’lik bölümünün kontrol ve ıslah etmesine yetecek bir bütçe olduğunu savundu.

Çavuş: Yürütülen çalışmaları takip etmiyor…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, CTP Milletvekili Şahali'nin ardından söz alarak, Şahali’yi yürütülen çalışmaları takip etmemekle eleştirdi.

Çavuş, yukardan biyolojik ilaçlamanın bir mücadele yöntemi olduğunu, ancak bunun tek yöntem olmadığını, mücadelenin sadece bir bacağını oluşturduğunu kaydetti. Çavuş, bin hektardan büyük alanların havadan ilaçlanmasının Avrupa Birliği tarafından yasaklandığına dikkat çekti. Diğer dört mücadele yönteminin yürütülmekte olduğunu vurgulayan Çavuş, “Tarım vizyonumuz ortadadır.” dedi.

Ormanları tehdit eden faktörlerin sadece böcekler olmadığına dikkat çeken Çavuş, önceki hükümetler dönemlerinde açılmayan orman yollarını örnek gösterdi, bu konuda kendi yaptıkları çalışmalara değindi. Çavuş, envanter sıkıntılarına rağmen yol açma ve genişletme çalışmalarını yürüten Daire personeline teşekkürlerini sundu.

Şahiner: Sigorta sektöründe sorun var…

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, sigorta şirketleri ve sigorta sektöründe yaşanan sıkıntılara ilişkin bir konuşma yaparak, geçen haftalarda gündemde büyük yer bulan bu konuya ilişkin hükümet tarafından bir adım atılmadığını savundu.

Sigorta sektörünün çok önemli bir sektör olduğunu, güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Şahiner, son yıllarda açılan bazı sigorta şirketlerinin “faaliyetlerini” eleştirdi. Şahiner, “Başbakan’ın hukuk danışmanının da bir sigorta şirketine ortak olduğunu” öne sürerek, yeni kurulan sigorta şirketlerinin devlet ihalelerini almakla ilgili hedefleri olduğu yönünde iddialara yer verdi. Şahiner, bunun takipçisi olacağını kaydetti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Deprem bağıra bağıra geliyor.” diyerek, zorunlu deprem sigortasının ya da son zamanlarda yaşandığı gibi dondurucu soğuklardan dolayı zarar gören tarımsal arazilere ilişkin sigortaların ele alınması gerektiğini belirtti; Şahiner, “yaşanan rezilliklerden” dolayı bunların tartışılamadığını ileri sürdü.

Özdenefe: 9 Mart’ta her şey unutuluyor

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, konuşmasında 8 Mart’a değindi. 8 Mart gelince kadının yerinin hatırlandığını, 9 Mart’ta ise unutularak, her şeyin olduğu gibi devam ettiğini belirten Özdenefe, “Oluşturduğumuz sistemi iki yüzlü buluyorum” dedi.

Uluçay enflasyona dikkat çekti

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Avrupa ülkelerindeki enflasyon oranlarına işaret ettiği konuşmasında, hizmet ve gıda sektöründe enflasyonun hala yüksek seyrettiğini söyledi.

Türkiye’de Şubat ayı pahalılık oranının yüzde 2,27 olarak açıklandığını anımsatan Uluçay, bu oranın ekonomistlerin öngörüsünün altında geldiğini, Türkiye’de yıllık enflasyon oranının yüzde 20’lerde kalmasının hedeflendiğini anımsattı.

Uluçay’ın konuşmasının ardından Genel Kurul dünkü çalışmalarını tamamladı.