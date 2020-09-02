45 gün bekleyecek

Suna ERDEN

Girne’de 23 Ağustos’ta gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır 270 gram hintkeneviriyle yakalanan, evinde yapılan aramada ise uyuşturucu geliri olduğu düşünülen inanılan 370 Euro, 200 Dolar ve bin 500 TL bulunan Usman Musa Tijjani (20) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı 9 gün süren tutukluluk süresinin ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 23 Ağustos 2020 tarihinde saat 01.30 sıralarında Narkotik ekipleri tarafından takibe alınan Usman Musa Tijjani'nin Girne’de Zeytinlik Mezarlığı yanında bulunan araziye araçla girdikten sonra durdurulmak istendiğini, bu esnada kaçmaya çalıştığını söyledi. Polis, zanlının makul kuvvet kullanılarak alıkonulduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, araç içerisinde yapılan aramada kahverengi bantla sarılı 9 ayrı şeffaf naylon içerisinde 260 gram hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti.



Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2020, 12:08

Polis, zanlının üzerinde de arama yapıldığını, iç çamaşırına saklamış olduğu 10 gram hintkenevirinin bulunduğunu ifade etti.Polis memuru, zanlının kaldığı evde yapılan aramada ise yatak odasında 2 gram, kıyafet dolabındaki kilitli kasa içerisinde 2 gram hintkeneviri ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 370 Euro, 200 Dolar ve bin 500 TL bulunarak emare olarak alındığını belirtti.Polis, aktarmış olduğu olgular ışığında zanlının teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, zanlıyı 45 gün süreyle cezaevine gönderdi.