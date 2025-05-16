Fırtına estirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 27’nci Bahar Festivali, kortej yürüyüşü ve ardından Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Mabel Matiz’in konseriyle başladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre; Yasin Düşüner Stadyumu’nda sahneye çıkan Mabel Matiz, “Kömür”, “Fırtınadayım”, “Antidepresan” “Aşk Yok Olmaktır”, “Ya Bu İşler Ne” gibi eserlerini seslendirdi.

Konserde, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren tarafından Mabel Matiz’e teşekkür plaketi takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025, 09:48