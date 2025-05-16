‘Gençler geleceğimiz’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gençleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Tatar, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, “Gençlere güveniyoruz, geleceğimiz gençlerimiz bu toprakları koruyacak daha iyi günlere götürecek” ifadelerini kullandı.

KKTC’de yapılan Teknofestin önemine de işaret eden Tatar, KKTC’nin bilişim adasına dönüşmesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin tam destek verdiğini kaydetti. Gençliğin geleceğinin, teknoloji ve bilimde olduğunu belirten Tatar, haksız izolasyonların da bu sayede aşılacağını ifade etti.

“Gelecek gençliğindir” diyen Tatar, “KKTC’ye güvenmeye devam edelim. Cumhuriyet özgürlüğümüz bağımsızlığımızdır. Bağımsızlık onurdur haysiyettir. Gençlerimizin ülkesine sahip çıkacağına ve geleceğe taşıyacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Üstel okul hakkında bilgi aldı

Başbakan Ünal Üstel de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Esin Leman Lisesi öğretmen ve öğrencilerini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi binasında gerçekleşen kabulde, Başbakan Üstel, öğrencilerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, başarılar diledi.

Başbakan Üstel ayrıca, Esin Leman Lisesi Müdürü Halide Eser’den okul hakkında bilgi aldı. Esin Leman Lisesi Müdürü Halide Eser de, Esin Leman Lisesi’nin 3 yıldan beri eğitim verdiğini dile getirerek, okulun ilk mezunlarını geçen yıl verdiğini kaydetti.

Okulun rağbet gören bir okul olduğunu anlatan Eser, okulun sportif faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Görüşmenin sonunda hediye teatisi yapıldı.

Kuni: Gençleri ağırlamaktan onur duydum

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Lefkoşa Türk Lisesi’nden öğrencileri kabul etti.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kabulde yaptığı konuşmada Kasım Kuni, anlamlı bir günde gençleri ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti.

Kuni, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadeleyi başlatmak adına 19 Mayıs’ta Samsun’a çıktığı bu özel günü gençlere armağan etmesinin, Türk gençliğine ne kadar güvendiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kuni, öğrencilere polis görevleri hakkında da bilgi verdi. Görüşmede, heyetteki öğrencilerin, artan adli, narkotik ve trafik suçlarına karşı polisin daha etkin denetim yapması gerektiğini, polisin okul çevresinde devriye yapmasından memnun olduklarını dile getirdiği kaydedildi.

Heyette Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Üyesi Gamze Kondoz, Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) Müdür Muavini Umay Akansel, ve LTL Edebiyat Öğretmeni Aytül Türkkan da bulundu.

Öğrenciler, ziyaret anısı olarak Kuni’ye çiçek takdim etti, Polis Genel Müdürü Kuni de öğrencilere Mustafa Kemal Atarürk’ün Gençler İçin Nutuk kitabını hediye etti. Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilcisi Gamze Kondoz Kuni’ye Atatürk baskılı tişört takdim etti.

