Tedbirli olmakta fayda var

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kara sınır kapılarındaki sistemsel güncelleme nedeniyle geçişlerde kimlik kartları ve pasaportlara ek olarak Kıbrıs Türkleri ile yapılan evliliklere dair evlenme belgesi veya Kıbrıs Türk ebeveyni olan kişiler için doğum belgesi talep edilebileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kara sınır kapılarında dün saat 15.30 itibarıyla 9 Ekim Pazartesi gününe kadar sistemsel bir güncelleme yapılacağı ifade edilerek, bu güncelleme kapsamında Kıbrıs Türklerinin geçişlerinde kimlik kontrolünü yapan çevrimiçi sistemin çalışmayacağının, Kıbrıs Rum yetkililer tarafından bildirildiğini hatırlattı.

Açıklamada, Kıbrıs Rum sınır kapılarındaki çevrimiçi sistemin çalışmayacak olması nedeniyle Kıbrıs Türklerinin yapacakları geçişlerde kimlik kartları ve pasaportlarına ilave belgeler talep edilebileceği ve belgeleri sunamayan kişilerin geçişine izin verilmeyeceğinin iletildiği de kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, “Sorgulamamız üzerine, talep edilebilecek ilave belgelerin Kıbrıs Türkleri ile yapılan evliliklere dair evlenme belgesi veya Kıbrıs Türk ebeveyni olan kişiler için doğum belgesi olduğu ifade edilmiştir” denildi.

