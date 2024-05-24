5 öğrenciye  sahte belge  hazırlandı

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesinde meydana gelen evrak sahteleme olayıyla ilgili tutuklanan asistan Kristina Uvarova ile öğrenci işlerinde çalışan İkechukuwu Augitune Onyeusi’nin toplam 5 kişiye sahte öğrenci belgesi düzenledikleri belirtildi. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Uvarova ile Onyeusi’nin yanı sıra sahte öğrenci belgesi alan ve Fadziso Rebecca Mokavo teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın sürdüğü, aranan şahıs olduğu ancak zanlıların polisin araştırmasının geri kalan kısmına etki edemeyeceği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 8 Mayıs 2024 tarihinde Surlariçi’nde faaliyet gösteren Rauf Denktaş Üniversitesinde öğrenci işlerinde asistan olarak görev yapan Kristina Uvarova’nın aynı okulda öğrenci işlerinde çalışan Onyeusi’nin isteği üzerine Mokavo ve 4 farklı öğrenci adına sahte öğrenci belgesi düzenlediğini söyledi. Polis, zanlı Mokavo’nun 12 Mayıs’ta Ercan Havaalanından çıkış yaparken yakalandığını açıkladı. Polis, diğer iki zanlının 15 Mayıs’ta soruşturma kapsamında tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, Onyeusi’nin Girne’de benzer meseleden tutuklanarak, teminata bağlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Kristina Uvarova’nun 40 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 700 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, Fadziso Rebecca Mokavo ile İkechukuwu Augitune Onyeusi’nin 30’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, Mokavo için bir kefilin 700 bin TL, Onyeusi için ise iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.