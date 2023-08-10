CTP kararlı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir programda, hükümete gelmeleri durumunda stabil para birimine endeksli muhasebe sistemine geçeceklerinin söyledi.

Erhürman, “Biz bu sisteme geçeceğiz. Biz gelene kadar, iki ayda bir hayat pahalılığı uygulasınlar. Asgari ücreti de hayat pahalılığını da iki ayda bir belirleme noktasına gelin. Yoksullaşmanın ve yoklaşmanın dibine vuruyoruz. Herkes gözünü açsın. Karşımızdaki yapıdan bir şey beklemek, ölü gözünden yaş beklemektir. Çeksinler, gitsinler…” ifadelerini kullandı.

Ercan ile ilgili sözleşme konusundaki soruyu yanıtlayarak sözlerine başlayan Erhürman, sözleşmenin 25 yıllık bir sözleşme olarak başladığını ve yap, işlet, devret sözleşmesi olduğunu hatırlattı.

Söz konusu sözleşmelerde sürelerin çok önemli olduğuna vurgu yapan Erhürman, fizibilitenin önemine de işaret etti.

“14 yıllık gelir kaybı, 59 milyonu katlar”

Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“Bu sözleşmelerde kaç yıl olacağını ve kaç yılın sonunda size geçeceğini bilmek durumundasınız. Sözleşme tarihinin 2012’den 2037’ye olmasına rağmen daha ilginç bir şey var. Şu anda hükümet bitiş tarihi 2042 olmalı diyor. Çünkü arada UBP hükümetlerinde 4 yıl ilave yapılmıştı, bir yıl da bonus veriyorlar. Şirket bitiş süresi 2051 diyor. 2012-2051 arası 39 yıla tekabül ediyor. Aradaki 14 yıllık gelir kaybı, 59 milyonu katlar”

Topluma hiçbir açıklama yapılmamasını da eleştiren Erhürman, “Bunların sebebi nedir? Bakanlar Kurulu’ndaki arkadaşlara sorulduğunda, ‘benim haberim yok’ diyorlar. Bu nasıl bir yapıdır? Ek protokolü neye göre imzaladınız? Bu paralar bu halkın cebinden çıktı. Bu havaalanı, bu halkındır. Bizim ürettiğimiz paralarla yapılan yerdir burası, hala ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Stabil para birimine endeksli muhasebe birimi…”

Memlekette yapısal bir sorun olduğunu savunan Erhürman, dövizin yükseldiğini, bunun da fiyatlara yansıdığını vurguladı ve alım gücünün de düştüğünü kaydetti.

“Alım gücü yerlerde sürünüyor. Biz alamıyoruz ama yabancılar hızlıca alıyor. Hızla yoksullaşıyoruz. Plan yapıp masaya planımızı koymamız lazım” diyen Erhürman, stabil para birimine endeksli muhasebe sistemine geçişi işaret etti.

