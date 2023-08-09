İki kişi yaralandı

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, direksiyon hakimiyeti kaybedilen van araç sürücüsünün önce trafik levhasına ardından bordür taşlarına çarparak takla atması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucu yaralanan sürücü Burak Albayrak (E-26) ile yanında yolcu olarak bulunan Mustafa Türkkanlı (E-53) hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Burak Albayrak yönetimindeki PT 233 plakalı van araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Borusan Ormanları önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan güvenlik adasının kenarındaki trafik levhasına çarptı.

Araç kontrolsüz bir şekilde yoluna devam edip sağa geçerek orta refüjün bordür taşlarına da çarptıktan sonra, 2 takla atıp tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Burak Albayrak ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Türkkanlı kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.

Alkollü halde kaza yapan şahıs tutuklandı

Öte yandan Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi'nde dün sabah 05.00 sıralarında Öztekin Mustafa Öztekiner (E-24) 157 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HM 689 plakalı salon araçla kuzeye seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Polis açıklamasına göre, yolun sağına geçerek yol kenarında park halinde bulunan KS 209 plakalı salon aracın ön kısmına çarpan Öztekiner, yoluna devam edip bir binayı çevreleyen demir korkuluklara da çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

HM 689 plakalı araç sürücüsü Öztekiner tutuklandı.