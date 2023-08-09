10 günde yargı

Suna ERDEN

Girne-Değirmenlik Dağ yolunda meydana gelen feci trafik kazasının ardından tutuklanan TIR şoförü Fikret Kabak hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Duruşmada ağır yaralanan salon araç sürücüsü Hasibe Bekiz’in hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 2 Ağustos 2023 tarihinde, saat 12.40’da, Değirmenlik - Girne Anayolu’nun 6-7 kilometreleri arasında meydana geldiğini anımsattı.

Polis memuru, yönetimindeki 68 AH 424 plakalı TIR ile Girne istikametinden Değirmenlik’e doğru seyreden zanlının gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçtiğini ve o esnada karşı istikamette seyretmekte olan Hasibe Bekiz’in yönetimindeki PY 113 plakalı salon araca çarpıp sürüklediğini söyledi.

Polis, kaza sonrası araçta sıkışan PY 113 plakalı araç sürücüsü Hasibe Bekiz’in, itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldığını belirtti.

Polis memuru, Hasibe Bekiz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nahide Garip’in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi. Garip’in tedavisinin ardından kısa sürede taburcu edildiğini, Hasibe Bekiz’in sağ kolunda parçalı kırık oluştuğundan dolayı iki kez ameliyat edilerek, koluna platin takıldığını belirtti. Polis, kafa travması geçirdiği için yoğun bakıma alınan Hasibe Bekiz’in tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiğini ve normal servise alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, Fikret Kabak’ın 1 Ağustos’ta KKTC’ye 30 günlük turist vizesi ile giriş yaptığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve davaları başlayıncaya kadar 10 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.



