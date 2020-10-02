‘Gerginlik bitsin’

Brüksel'deki AB zirvesinde ilk gün toplantıları öncesi Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'yle ilgili kritik mesajlar verdi. Michel, AB’nin Doğu Akdeniz’de daha fazla istikrar istediğini söyledi. Merkel, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tartışma yaratan arama çalışmalarının önemli bir konu olarak ele alınacağını ifade etti. Leyen ise, Türkiye ile yaşanan gerilimde Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışma vurgusu yapacaklarını, ancak AB’nin Ankara ile olan gerilimin yatışmasını ve yapıcı bir ilişki kurulmasını istediğini söyledi.

AB ülkeleri liderleri dün Brüksel'de yoğun bir gündemi değerlendirmek üzere bir araya geldi. İki gün gerçekleşecek zirvede Belarus'taki siyasi kriz, Doğu Akdeniz gerilimi ve Dağlık Karabağ'da yaşananlar masaya yatırılacak.

Zirvede ilk gün toplantılarının başlamasından önce Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, basın mensuplarına Türkiye’yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Michel: Daha fazla istikrar

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB’nin Doğu Akdeniz’de daha fazla istikrar istediğini söyledi. Michel, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Daha fazla istikrar istiyoruz. Daha fazla öngörülebilirlik istiyoruz. Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarını savunmak ve korumak için tamamen dayanışma içindeyiz” dedi.

Merkel: Yapıcı ilişki AB’nin yararına

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tartışma yaratan arama çalışmalarının önemli bir konu olarak ele alınacağını ifade etti.

Merkel, “Gerilimi azaltmak için barışçıl bir yol bulma konusunda kararlıyız. Türkiye’yle ilişkilerimiz doğal olarak son derece karmaşık ancak tüm bu zorluğa rağmen yapıcı ilişkiler kurmak AB’nin çıkarına” diye konuştu.

Leyen: Ya gerilim yükselecek ya da yatışacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, Türkiye ile yaşanan gerilimde Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışma vurgusu yapacaklarını, ancak AB’nin Ankara ile olan gerilimin yatışmasını ve yapıcı bir ilişki kurulmasını istediğini söyledi.



Türkiye ile ilişkilerinde AB için iki seçenek olduğunu belirten Von der Leyen, “Ya gerilim yükselecek, ki bunu istemiyoruz, ya da yatışacak ve yapıcı bir ilişkiye doğru ilerleyeceğiz. İstediğimiz bu” ifadelerini kullandı.

Konseyden açıklama

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

“AB Konseyi Türkiye üzerine stratejik bir tartışma yapacak. AB liderlerinin 19 Ağustos'taki video konferansında Doğu Akdeniz’deki durum ve Türkiye ile ilişkiler bazı üye ülkeler tarafından gündeme getirildi.

Liderler, artan gerilimlerden duydukları endişeyi dile getirdiler ve gerilimi azaltmanın acil ihtiyacını vurguladılar.

AB Konseyi üyeleri, Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler ve sondaj faaliyetlerine ilişkin önceki sonuçları yeniden hatırlattılar.

Açıklamada, liderlerin 22 Haziran'daki AB-Çin zirvesi ve 14 Eylül'deki Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapılan video konferans toplantısının ardından, AB-Çin ilişkilerini de ele alacağı belirtildi.

Diğer dış ilişkiler sorunlarının da ele alınacağı zirvede, 19 Ağustos’taki tartışmaların devamı olarak Dağlık Karabağ’daki tansiyonun tırmanması, Alexei Navalny’nin zehirlenmesi ve Belarus’taki son durum da tartışılacak.”