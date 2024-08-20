Başarı dilediler

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, göreve yeni atanan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral İlker Görgülü’yü kabul etti

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak göreve başlayan Tuğgeneral İlker Görgülü’yü kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı.

Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 1976 yılından sonra düzenli bir ordu haline geldiğini, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin büyük desteğiyle Kıbrıs Türk halkının hem güvenliği hem de barış ve huzurun korunmasında büyük role sahip olduğunu söyledi.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ardından adada barışın ve istikrarın sağlandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın alınan tedbirler ve teknolojinin gelişiminden de faydalanarak güçlenmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Tuğgeneral İlker Görgülü’ye yeni görevinde başarılar dileyerek konuşmasına son verdi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral İlker Görgülü ise, KKTC’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak göreve başlamanın büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Töre, Görgülü’yü kabul etti

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Tuğgeneral Görgülü'yü kabul etti. Kabul, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda yer aldı.

Kabulde konuşan Başkan Töre, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın devamı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın gözbebekleri olduğunu söyledi.

Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapmanın herkese nasip olmadığını belirterek Tuğgeneral İlker Görgülü'nün şu an itibariyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın en yüksek rütbeli komutanı olduğunu belirtti.

Türkiye’den gelen komutanlara verdikleri önemi de anlatan Töre, Tuğgeneral İlker Görgülü'nün görevini en iyi şekilde yapacağından şüphesi olmadığını dile getirdi.

Töre, şehitlerin ve gazilerin mücadelesi sayesinde bu devletin kurulduğunu ve KKTC’ye sahip çıkmanın hem askeri hem de sivil erkanın görevi olduğunu yineledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral İlker Görgülü de kahraman Türk Mukavemet Teşkilatı’nın devamı olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na atanmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Tuğgeneral Görgülü, kendisinden önceki tüm komutanların getirdiği noktadan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı daha ileriye taşımak için yedi gün 24 saat çalışacağını kaydetti.

Kabulde, Tuğgeneral Görgülü tarafından Başkan Töre’ye hediye takdim edildi.

