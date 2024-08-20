Teminatla serbest 

Girne’ye bağlı Alsancak’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde çalıştığı dönemde şirkete ait çekin üzerine 600 bin TL yazarak tedavüle süren Mehmet Sürer (E-37) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 2024 yılı Temmuz ayı içerisinde Alsancak’ta Ankara Caddesi üzerinde bulunan faaliyet gösteren "Eviş Investment LTD" isimli işletmede çalışan Mehmet Sürer’in şirkete ait boş çek yaprağını çaldıktan sonra bir şahıs adına 600 bin TL yazıp sahtelediğini söyledi.

Polis, zanlının çeki yazmış olduğu şahsın yönlendirmesiyle başka bir kişiye vererek, tedavüle sürdüğünü açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlının parayı sanal bet işi yapmak için kullanmayı planladığını ancak anlaştığı kişilerin yazılımın sorunlu olduğunu söylemesi üzerine işin iptal edildiğini aktardı.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının şirket adına çek bozma yetkisinin bulunduğunu ancak 600 bin TL’lik çeki şirket için bozmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarını kabul ettiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 250 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin bir milyon TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve iki haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

