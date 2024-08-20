banner564

Yolcuların beğenisine sunuldu

Leman Cankat’ın “4 Element + İnsan” 1. seramik sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı

Yolcuların beğenisine sunuldu
banner598

Seramik sanatçısı Leman Cankat’ın “4 Element +İnsan” konulu ilk seramik sergisi, Ercan Havalimanı’nda ziyarete açıldı. 
Havalimanının bu ayki sergi konuğu olan Leman Cankat'ın eserleri, giden yolcu pasaport sonrasında yolcuların beğenisine sunuldu.
Verilen bilgiye göre, T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, sanata ve sanatçıya verdikleri öneme işaret ederek Özçelik, "insanların gönlüne ruhuna da hizmet etmeniz gerekiyor. Bu amaçla bizler de her zaman sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde Ercan Havalimanı’nda sergiler, sosyal, kültürel sanatsal etkinlikler düzenliyoruz" dedi.
Özçelik, sanata ve sanatçıya olan desteklerinin  artarak devam edeceğini de ifade etti.
Sanatçı Cankat da, ilk kişisel seramik sergisini Ercan Havalimanı’nda açmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek T&T Havalimanı İşletmeciliğine kendisine bu imkanı verdiği için teşekkür etti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Etkinlikler  eğlenceli geçiyor
Etkinlikler  eğlenceli geçiyor
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner628

banner474