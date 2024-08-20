Herkesin korkulu rüyası

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, artan trafik kazalarının, yollarda pervasızca araç kullananların tedirginlik yarattığını söyledi. Trafik cezalarının arttığını ancak kuralları ihlal eden sürücülerin tehlike saçmaya devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, daha etkili denetimler yapılması gerektiğini dile getirdi.

Vatandaşlar özellikle alkollü bir şekilde araç kullanan kişilere karşı çok daha caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ne dediler…?

Ali Ağa

“Trafik cezaları arttığı halde suçlarda bir azalma olmadı. Özellikle alkollü sürücüler polislerin üzerlerine araç sürüyor ve bu bize gösteriyor ki daha sert ve daha çok cezalar getirilmeli, daha sıkı denetimler yapılmalı ve polis daha fazla güçlendirilmelidir. Polislerin üzerine araç sürenler ve trafikte suç işleyenler en ağır şekilde cezalandırılmalı ve eğer KKTC’li değilse derhal sınır dışı edilmelidir. Gece yollarda serseri gibi araç kullanan çok olduğu için özellikle trafiğe çıkmaya korkuyoruz.”

Nader Bahrami

“Trafik çok tehlikeli bir hale geldi. Gençler içip dışarıya çıkıyorlar ve hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye atıyorlar. Polis sürekli olarak kontroller yapıyor. Özellikle hafta sonları ülkede etkili denetimler yapılıyor ancak buna rağmen içkili olup kafası karışık olanlar polislerin üzerine araba sürüyor. Her gün kazalar ve ne yazık ki ölümler yaşanıyor. Amerika ve Avrupa’da trafikte bir- iki kere suç işleyenin ehliyeti iptal oluyor ve bir daha araba kullanamıyor. Bu durumun burada da olmasını trafikte suç işleyenlerin trafikten ayrılması gerektiğine inanıyorum.”

Gülbahar Zileoğlu

“Alkollü sürücüler trafikte tehlike yaratmaya devam ediyor. Ülke nüfusu artık sadece bize ait değil ve ‘ben yaparım cezası ne ise öderim’ diye bir cehalet içerisindedirler. Aslında bu kurallar bizler için konuldu ancak kuralları çiğnemeye bayılan cahiller var. Bu noktada trafikte suç işleyen kişiler yerli ise hapis ve ehliyet iptali, yabancı ise ceza ve sınır dışı edilmeleri gerekiyor. Gece trafiğe çıkmaya korkar olduk. Bir sürü nüfus olduğu için nereden ne geleceğini bilemiyoruz. Ehliyet artık çok basit alınır oldu. Geldiği ülkenin kuralları ile veya kural tanımadan araç kullanan çok kişi var.

Nurettin Tonga

“Trafik cezaları artıyor ancak kimse buna aldırış etmiyor ve trafikte suç işlemeye devam ediyor. Trafikte çok tehlikeli, alkollü araç kullanan ve polisleri bile sallamayan sürücüler gazetelerin baş sayfalarında yer almalıdır ki ibret olsun. Bu gibi kişilere en ağır cezalar verilmelidir. Gece trafiğe çıkmaya korkar olduk.”

Akın Zabit

“Polislerin üzerine araç sürülmesi çok büyük bir suçtur ve bunu yapıp kontrol noktasından kaçmaya çalışanlara ceza arttırmak yerine hapislik verilmelidir. Çünkü kasıtlı olarak birinin üzerine araba sürmek onu öldürmeye teşebbüs etmek demektir. Aracımızla gece trafiğe çıktığımız zaman endişe yaşıyoruz. Zaten yolların durumu iyi değilken bir de trafikte tehlikeli sürüş yapan kişiler olunca gece trafiğe çıkmaya çekinir olduk.”

Yusuf Kocapınar

“Trafik cezaları arttığı halde suçlarda bir azalma olmadı. Alkol alıp trafikte tehlikeli sürüş yapan kişiler herkesin canını riske atıyor. Alkol alıp direksiyon başına geçen sürücüler polis kontrol noktasından kaçmak için polislerin üzerine araba sürüyor. Bu gübü kişilerin ağır cezalarla cezalandırılması gerekiyor. Özellikle yabancı uyruklu bazı sürücülerin tüm yollar kendi yoluymuş gibi davranmaları nedeniyle gece trafiğe çıkmaya korkar olduk. Üst yetkililerin bu konuda daha iyi tedbirler almalarını istiyoruz.”

Bahire Karakurt

“Trafik suçlarına ağır cezalar uyguladılar ancak kimse bunları sallamıyor. Denetimlere çıkan polislerin üzerine araba süren kişilerin olduğunu görüyoruz ve bu gibi kişilerin ağır bir şekilde cezalandırılmaları gerekiyor. Polis bu gibi sürücüleri tespit ettiği zaman ağır şeklide cezalandırılmalıdır. Burayı Şikago’ya çevirdiler. Polis kaçan araçları kovalayacak ve bu saygısız sürücüler de durmayacak? Aracımla gece trafiğe çıktığımda sağlam gidip, sağlam gelecek miyim diye endişe yaşıyorum.”

Mehmet Özuçar

“ Trafik cezaları arttığı halde suçlarda bir azalma olmadı hatta alkollü sürücüler polislerin üzerine araç sürecek kadar ileriye gidebiliyorlar. Bu gibi kişiler an ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Kendi canlarını geçtim başkalarının canını da riske atıyorlar. Bence bu cezaların daha da arttırılması gerekiyor. Zaten yollarımız yetersiz ve iyi durumda değilken bir de alkollü ve tehlikeli sürüş yapanlar eklenince tehlike daha da artıyor.”