Kaynak 6 milyon TL

Gazimağusa Belediyesi, şehrin 3 büyük parkının tümden yenileneceği ve genel park tadilatlarını içeren “Çocuk Parkları İçin Muhtelif Oyun Grubu, Oyun Elemanı ve Kauçuk Alım İhalesi'nin” tamamlandığını bildirdi.

Verilen bilgiye göre, Belediyenin öz kaynakları ile hayata geçirilecek yaklaşık 6 buçuk milyon TL’lik çocuk parkları ihalesini kazanan Alpa Oyuncak Şti. Ltd. ile mukaveleler imzalandı. Mukavelelere Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Alpa Oyuncak Şti. Ltd. Direktörü Ali Paça imza koydu.

Proje kapsamında şehrin 3 büyük parkı olan Kent Parkı, Laguna Parkı ve Ali Mahir Parkı zemininden oyun gruplarına kadar tümden yenilecek.

Parklarda yapılacak yenilikle klasik oyun gruplarının yanı sıra çocukların son dönemlerde zaman geçirmekten keyif aldığı "survivor" oyun parkurları, ip tırmanma, trambolin, teleferik gibi oyun gruplarının kurulumu ve işlevini yitiren zeminler dökme kauçuk ile değiştirilecek. Bazı parklarda çocuk oyun gruplarının yanı sıra yetişkin salıncakları yer alacak, gençler için yeni nesil fitness grupları konumlandırılacak.

Çocuk Parkları Projesi kapsamında ayrıca şehirde bir ilk olarak Ali Mahir Parkı’na “can dostlar” için “Pet Park” kurulumu yapılacak.

Çocuk Parkları Projesi 60 iş gününde tamamlanacak.