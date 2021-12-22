HP’nin paketi hazır

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, TL’deki dalgalanmaya karşı hazırladıkları tedbirler arasında hayat pahalılığının maaşlara her iki ayda bir yansıtılmasının bulunduğunu açıkladı.

Verilen bilgiye göre, Özersay katıldığı programda yaptığı açıklamada, hükümete gelmeleri durumunda yapacakları icraatlarını anlattı.

Özersay, “Kamuda maaşların 6 ayda bir değil her 2 ayda bir hayat pahalılığına göre artırılması, özeldeki asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitlenmesi, fon, vergi ve gümrük indirimleriyle temel gıda ve ilaç gibi sağlık ürünlerinde pahalılığın önlenmesi ve indirimlerin raflara yansımasının denetimle sağlanması gibi ayakları yere basan adımlardan oluşan bir paket hazırladık” dedi.

Halkın Partisi tarafından hazırlanan ekonomik kurtuluş paketinde başlıklar halinde şu detayların yer aldığı bildirildi:

1.Pahalılığı önleme ve indirimi rafa yansıtma

"İthal ürünlerde (temel gıda, temizlik, ilaç ve çocuk bezi) belirli bir süre fon ve vergi sıfırlama.

İthal ürünlerden alınacak verginin taşıma ve benzeri maliyetler eklenmeden çıplak fiyat üzerinden hesaplanması, maliyetin azaltılması.

Yerli ürünlerin ithal hammadde fiyatlarını düşürecek indirimler.

Gümrük hesaplamalarında döviz kurunun sabitlenmesi.

Fiyat İstikrar Fonu kullanılarak akaryakıt fiyatlarındaki zamların önlenmesi ve vatandaşa yansımasının engellenmesi.

Tüm bu indirimlerin piyasada raf fiyatlarına yansıtılmasını sağlayacak etkili denetim mekanizmasının hayata geçirilmesi.

2. Hem kamuda hem de özelde maaşların iyileştirilmesi

Memura: Memur maaşlarında hayat pahalılığı ayarlamasının 6 ayda bir değil, her 2 ayda bir yapılması.

Özel Sektör Çalışanlarına: Özel sektördeki asgari ücret artırılarak en düşük kamu maaşına eşitlenecek.

İşverene: Asgari ücretteki artışa karşılık işverene sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim desteği verilecek ve “enflasyon muhasebesi” sistemine geçilerek işveren de rahatlatılacak; KDV’nin peşin alınması uygulaması gözden geçirilecek.

Kamudaki maaş adaletsizliği: Kamuda maaşlara yansıtılan Hayat Pahalılığı artışının maaş miktarına göre yapılması nedeniyle az maaş alanların daha az hayat pahalılığı, yüksek maaş alanlarınsa daha fazla HP artışı alması ve bunun yarattığı maaş artışı adaletsizliğine son verilecek.

3. Gençler için konut/barınma projesi

Mağusa Maraş ve Güzelyurt için hazırladığımız ve hükümetteyken projesini çizdirdiğimiz, arazisini ayırdığımız Sosyal Konut Projesi’nin temelini atıp hayata geçireceğiz. Gençler kira öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olabilecekler.

Ülke genelinde yerli müteahhitlerin dahil olacağı bir Gençleri Konut Edindirme Projesiyle araziyi devletin vereceği; konutları yapacak olan yerli firmalara özel kredi kullanma imkanı verileceği; gençlerin de kira öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olabilecekleri bir proje hayata geçirilecek. İngiltere’deki Mortgage sistemine benzer bir model kullanılacak.

Daha kısa sürede konut sahibi olmak isteyen, konut yapacak imkanı olan ama arazisi olmayan, kırsal bölgelerde ikamet etmediği için de kırsal kesim arazisi imkanı verilmeyen gençlere alt yapısı olan arazi imkanı sağlanacak. Özellikle Güzelyurt gibi kırsal kabul edilmeyen ama imkanların kısıtlı olduğu bölgemizde ve Esentepe, Karşıyaka gibi turizm bölgesi olduğu için kırsal kesim arsası verilemeyen bölgelerdeki gençlere evlerini yapabilecekleri alt yapısı olan devlet arazisi sağlanacak.

Yukarıda belirtilen kategorilerden yararlanamayacak durumda olan ve özellikle kırsal kesim olarak tanımlanan köy yerlerinde yaşayan gençlerimize alt yapıları tamamlanan kırsal kesim arazileri, partizanlık yapılmaksızın, kimin hangi partiden olduğuna bakılmaksızın, kriterleri yerine getirenlerden başvuru alınarak adil şekilde gençlere sağlanacak.



Bu konudaki çalışmaları hayata geçirmek üzere gerekli dairenin oluşturulması için hazırlanmış olan taslak mevzuat hızla yürürlüğe konulacak.

4. Maliyenin gelirlerinin artırılması

Geçiş kapılarından geçişler kolaylaştırılacak/hızlandırılacak: Ülkeye bu yolla döviz girişi sağlanacak, maliyenin vergi gelirleri artacak (kapılara personel istihdamı ve dijital destek)

Pahalı ve lüks araba, villa ve yatlar için Lüks kullanım/tüketim vergisi getirilecek ancak bu tür taşınmaz mallardan alınacak vergi belediyelere değil Maliye’ye gidecek.

Online bahis işlemlerini kayıt altına alacak yeni bir sisteme geçilerek bu yolla maliye gelir elde edecek

Kripto para işlemleriyle ilgili yasal düzenleme yapılacak ve bu alandaki işlemlerden Maliye gelir elde edecek.

Devlet mülkiyetinde olan ama atıl durumda olan kimi tesislerin ekonomiye kazandırılması için elde çıkarılması yoluna gidilecek.

Uzun süreli kiralama yoluyla kimi yatırımcıların üzerine fabrika, otel ve benzeri tesisler inşa etmiş oldukları hazine mallarının satışı için çalışma başlatılacak.

Orta ve uzun vadede kamu-özel ortaklığı modelleriyle (telekomünikasyon, limanlar vb.) maliyenin düzenli gelir elde etmesi mümkün kılınacak.

Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybının ekonomimizde yarattığı genel kayıpların karşılanabilmesi için yeni hükümetin değişen koşulları dikkate alacak yeni bir ekonomik protokol için Türkiye ile masaya oturması sağlanacak.

5. Kamuda tasarruf tedbirlerinin alınması

Yükseköğrenimde, turizmde ve tarım-hayvancılıkta uygulanan teşvik sistemi verimlilik ilkesi temelinde gözden geçirilecek.

Yeni makam aracı alımları durdurulacak, mevcut resmi hizmet araçlarının verimlilik temelinde kullanılması denetlenecektir.

Hane halkına yardım, izazı ikram ve benzeri bütçe kalemleri çok daha elzem olan alanlara aktarılacak

Temsil, tören ağırlama ve tanıtma giderlerinde tasarrufa gidilecek.

6. Genç işsizler için yeni istihdam politikaları uygulanması

Sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve vergi indirimi gibi teşviklerle KKTC vatandaşı gençlerin özel sektörde istihdamı teşvik edilerek artırılacak.

Kamuda ihtiyaç olan alanlarda liyakata dayalı sınavlarla istihdam yapılacak (tapu, planlama inşaat dairesi, geçiş kapıları, yeni hava limanı için polis ve diğer personel).

Meslek okullarından mezun olacak öğrencilerin mezuniyetleri ertesinde iş güvencesine sahip olmaları, erkek öğrencilerin askerlik yükümlülüğü açısından bazı ilave kolaylıklardan yararlanması ve benzeri teşvikler Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile işbirliği içerisinde hayata geçirilecek.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından geçmiş yıllarda hazırlanan iş yapabilirlik raporunda saptanan engeller ortadan kaldırılarak ülkeye yeni yerli ve yabancı yatırım yapılmasının önü açılacak, bu yolla yeni istihdam alanları, iş imkanları yaratılacak.

HP’den eczacılara ziyaret

Öte yandan HP, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’ni ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın, beraberindeki milletvekilleri ve milletvekili adayları ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, bazı ecza depoları yetkilileri de yer aldı.