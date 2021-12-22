1.75 milyar dolar bozuldu

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, önceki gün açıklanan tedbirlerle yeni ekonomi modelinin başarısı için fırsat penceresi açıldığını söyledi. Habertürk ve BloombergHT ortak yayınında soruları yanıtlayan Aran, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ile 90 günlük fırsat penceresi açıldığını aktardı. Aran bunun Hazine'ye yükünün 1-2 çeyrek sürebileceğini, sonrasında normalleşme olacağını öngördü. Aran önceki akşamdan dün sabah 10'a kadar 1.75 milyar dolarlık döviz bozulduğunu aktardı. Aran, kararların hızlı bir şekilde kredi faizlerine de yansıyacağını ifade etti. İletişime dikkat edilmesi gerektiğini belirten Aran ''Birinci önceliğimiz enflasyonun ve beklentilerinin düşmesi olmalı. Enflasyonu çözmeden yatırımcıyı ikna etmemiz mümkün değil'' ifadesini kullandı…

Mevduatta en uzun vadenin 60 gün olduğunu hatırlatan Aran ''Eğer bunu 90 güne çıkarıp müşterilerimizi ikna edersek önemli bir kazanım olur. Vatandaşın 90 günlük mevduata nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz. Aslında müşterilerimizin yapmadığı bir şey değil. Ama kararlılık göstermeleri gerekiyor. Bu öngörülebilirliğin bir testi olacak'' dedi.

Ürün çok yeni

Bankaların yapacağı çalışmayla yarına (bugün) hazır olacağını düşündüğünü kaydeden Aran ''Ürün çok yeni. Mutlaka içinde birtakım değiştirilmesi gereken yanlar olabilir. Bunu ileride konuşuruz diye düşünüyorum'' diye konuştu.

'1.75 milyar dolarlık döviz bozduruldu'



Önceki akşamdan sabah 10'a kadar 1.75 milyar dolarlık döviz bozulduğunu aktaran Aran, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın Hazine'ye yükünün 1-2 çeyrek sürebileceğini, sonrasında normalleşme olacağını öngördü.

'Kredi faizlerine de yansır'

Aran, kararların hızlı bir şekilde kredi faizlerine de yansıyacağını ifade etti. Aran ''Kredi faizlerinde hızlı bir düşüş ve vade uzaması bekliyorum'' dedi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ''Son düşüş yabancı para sahiplerinin TCMB'den daha güçlü olduğunu gösterdi. Asıl önemli olan piyasanın ikna olması. Biz bize kaldığımızda bir sorun görmüyorum. Yabancılar bile olsa artık döviz üzerinde bir risk yok'' diye konuştu.

'İletişime dikkat'

İletişime dikkat edilmesi gerektiğini belirten Aran Birinci önceliğimiz enflasyonun ve beklentilerinin düşmesi olmalı. Enflasyonu çözmeden yatırımcıyı ikna etmemiz mümkün değil'' ifadesini kullandı.