Yerli üretim baltalanıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları Ar Un’u ziyaret ederek şirket Direktörü Tolga Ahmet Raşit’le görüştü.

TDP’den verilen bilgiye göre, Genel Başkan Cemal Özyiğit, hükümet edenlerin ülkenin öz değerlerini tek tek yok ettiğini, paranın gidişatını yönetemediğini savunarak, bunun en son örneğinin un firmalarında yaşandığını söyledi.

Covid-19 pandemisine Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybının eklendiğini, buğday fiyatlarında yaşanan artışın herkes tarafından bilindiğini belirten Özyiğit, bu kadar kritik ürünün fiyat kontrolü yapılacağına, vergi ve harçlarla ilgili karar alınacağına un ve unlu mamullerin ithalatının fonsuz, vergisiz serbest bırakıldığını kaydetti.

Un üretiminin yem fiyatlarına da etki edecek büyük bir zincir olduğunu belirten Özyiğit, hükümetin aldığı kararın yerli üretimi ve istihdamı baltaladığını savunarak, bu karardan geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

Özyiğit, insanların ucuz ekmek tüketmesi için devletin kendi denetimlerini doğru yapması, fiyatın artmasına yol açan gelirlerinden vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

Özyiğit: Hasta Hakları Yasası önceliğimiz olacak



Öte yandan TDP milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Evrensel Hasta Hakları Derneğini ziyaret etti.Ziyarette derneğin çalışmalarının yanı sıra, pandemi döneminde sağlık alanında alınan-alınmayan kararlarla, toplumun ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar, ayrıca TDP’nin sağlık alanına yönelik plan ve projelerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.TDP’den verilen bilgiye göre, Derneğin çalışmalarını ve yürüttüğü “Hastanın Sesi” projesini de yakından takip ettiklerini belirten Özyiğit, özellikle sağlık alanındaki tüm paydaşlarla birlikte çalışmayı önemsediklerini kaydetti.Hasta Hakları Yasası’nın halen geçmemesinin büyük eksiklik olduğunu belirten Özyiğit, bunun ülkedeki sağlık sisteminin gelişmesi ve daha çağdaş ve adil hizmet sunulması için önemine değindi.