Güvenlik Konseyine yeni rapor sunulacak

BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması için çalışma yapılıyor

Güvenlik Konseyine yeni rapor sunulacak
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 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Ocak ayı sonunda UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin onaylayacağı raporun Kıbrıs sorunu ve müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına ilişkin önemli olarak addedildiği belirtildi. 
   Fileleftheros gazetesi, müzakerelerin yeniden başlamaması ve özel danışmanın atanmaması konusunda başarısız çabalara ilişkin ifadelerin, Birleşmiş  Milletler tarafından yorum alması beklenen noktalardan ikisi olduğunu yazdı. 
   Gazete, Rum Yönetimi’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin adadaki gerçek durumun boyutunu dile getirmesi için çeşitli gidişatlara yönelik faaliyet gösterdiğini belirtti. 

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   Bu çerçevede Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber ile bir araya geldiği ve Güney Kıbrıs’ın, BM Güvenlik Konseyi’ndeki görüşmede ABD’nin desteğini talep ettiği mesajını gönderdiği kaydedildi.
Habere göre, görüşmede, 2021’e ilişkin genel bir değerlendirme yapılırken ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
   Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, BM Genel Sekreteri’nden yılsonundan önce özel danışman atamasını ileriye götürmesini beklemediğini ifade etti.  

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