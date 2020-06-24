50 tanesi 4 bin lira

Lefkoşa’da park halindeki araçta bulunan 8 adet uyuşturucu hapın izini süren polis, toplam 391extacy ele geçirdi. Polis, üzerinde 8 adet hap bulunan Mehmet Arif Bozkurt’ un ifadesi üzerine esas satıcı Özcan Demı̇rkısan’a ulaştı.

Zanlı Bozkurt’un yanı sıra Özcan Demı̇rkısan’da gözaltına alındı. Özcan Demı̇rkısan’ın tasarrufunda 50, evinde ise 300 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan her iki zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Demı̇rkısan’ın 50 adet hapı 4 bin TL’ye sattığı belirtildi.

Polisi görünce kaçmaya çalıştı

Soruşturmayı yapan polis, 22 Haziran tarihinde saat 16.10 sıralarında Şht. Mustafa Ertan Sokak üzerinde park halinde bulunan JT 447 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, araçta bulunan Mehmet Arif Bozkurt’ un üzerinde yapılan aramada 8 adet pembe renk uyuşturucu hap bulunduğunu, zanlının gözaltına alındığını belirtti. Polis, daha sonra zanlının evinde de arama yapıldığını, 33 hap ele geçirildiğini ifade etti. Polis, sorgulanan Mehmet Arif Bozkurt’ un Özcan Demı̇rkısan’dan 4 bin TL karşılığında 50 hap aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, ifade üzerine aranan şahıs ilan edilen Demı̇rkısan’ın Lefkoşa’da tespit edildiğini ancak ekipleri görünce 50 adet uyuşturucu hapı atıp arabasıyla kaçmaya çalıştığını söyledi.

Haplar emare olarak alındı

Hapların emare olarak alındığını kaydeden polis, Demı̇rkısan’ın kısa süre sonra yakalandığını söyledi. Polis, Demı̇rkısan’ın evinde arama yapıldığını, 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, her iki zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler ve aranan başka şahıslar ile uyuşturucu madde olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme soruşturma amaçlı her iki zanlının da 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.