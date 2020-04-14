50’sine ceza yazıldı

Polis tarafından geçen hafta ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 339 araç sürücüsü kontrol edilerek, 50’si ile ilgili ileri işleme gidildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 6-12 Nisan tarihleri arasında polis tarafından yapılan kontrollerde, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 3’ü tehlikeli , 3’ü dikkatsiz, 1’i seyrüsefer ruhsatsız, 9’u sürüş ehliyetsiz, 11’i alkollü araç kullanmaktan, 1’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 2’si trafik levha ve işaretlerine , 2’si trafik ışıklarına uymamaktan, 11’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak ve 7’si de diğer trafik suçlarından rapor edildi.