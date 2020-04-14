Polis tarafından geçen hafta ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 339 araç sürücüsü kontrol edilerek, 50’si ile ilgili ileri işleme gidildi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 6-12 Nisan tarihleri arasında polis tarafından yapılan kontrollerde, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 3’ü tehlikeli , 3’ü dikkatsiz, 1’i seyrüsefer ruhsatsız, 9’u sürüş ehliyetsiz, 11’i alkollü araç kullanmaktan, 1’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 2’si trafik levha ve işaretlerine , 2’si trafik ışıklarına uymamaktan, 11’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak ve 7’si de diğer trafik suçlarından rapor edildi.
50’sine ceza yazıldı
Ülke genelinde bir haftada 339 araç sürücüsü kontrol edildi
Polis tarafından geçen hafta ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 339 araç sürücüsü kontrol edilerek, 50’si ile ilgili ileri işleme gidildi.
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