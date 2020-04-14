Ömer KADİROĞLU

Hükümetin ‘Coronavirüs’e karşı almış olduğu kararlara büyük ölçüde uyan vatandaşlar, diğer yandan maaşlarını çekmek için bankaya gittikleri zaman, aynı ortamda toplu halde beklemek zorunda kalıyor. Özellikle Koop Bank’ın, şubeleri kapatması nedeniyle dün çok sayıda vatandaş tek merkeze akın etti. Saatlerce sıra bekleyen vatandaşların yakın mesafede toplanması ‘Corona’ya davetiye’ olarak yorumlandı.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar “Şubeler açılmadığı için herkes buraya akın ediyor ve çoğu kez işlem yapmadan evine dönüyor. Bir sonraki gün yeniden gelince banka önünde kalabalık oluşuyor. Kısacası tüm tedbirleri bertaraf edecek bir ortam oluşuyor” diyerek, yetkililerin daha ciddi önlemler almasını talep ediyor.

Vatandaşlar ne dedi…?

Beraat Mustafaoğlu

“İnsanların kalabalık ortamlardan uzak durmaları gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor ancak bankaların şubeleri kapatılıp merkezde toplanması gibi bir ortam yaratılıyor. Ben bu işin mantığını anlamış değilim. Amaç halkı bir araya getirmemekse neden tam aksini yapıyorlar. Gönyeli’de yaşıyorum. Orada bir şube varken merkeze gelmek zorunda kaldım. Bu işe bir çözüm bulunması gerekiyor.”

Pervin Devir

“Bankaya sabah 08.30’de geldim, 94 numarayı verdiler. Saatlerce bekledim. Taşkınköy’de bir şube var. Orayı kapattılar ve mecburen ben de buraya geldim. Salgın nedeniyle evden dışarıya çıkmıyorum. Bankalardaki yoğunluğun azaldığını düşünerek maaşımı çekmeye geldim ancak yığınla insanla karşılaştım. Hükümet ‘kalabalık ortamlardan uzak durun’ diye çağrı yapıyor ancak banka şubeleri kapatılarak merkeze toplanıyor. Haliyle herkes merkeze akın ediyor. Bu durum Banka önlerinde kalabalık oluşmasına neden oluyor. Bir iki şube daha açarak bu sıkıntıyı aşabilirler. Bu uygulama ile sınıfta kaldılar.”

Kader Hafız

“Pazartesi günü şubelerin açık olacağını söylediler ancak yine kapalı ve mecburen buraya gelmek zorunda kaldık. Annemin maaşımı çekmek için geldik. Herkes bankaların merkez şubelerinde toplanıyor ve bu riskli bir durum ortaya çıkarıyor. Bence şubelerin açılması gerekiyor. Hem vatandaşların işlerini hızlıca yapması hem de kalabalık ortamlar oluşturulmaması sağlanabilir.”

Eyüp Koççat

“Maaşımı almak için geldim. Bir günde ikinci kez bankaya gelmek zorunda kalıyorum. Şubeleri kapatarak herkesin tek bir yerden işlem yapmasını sağladılar ancak bu doğru bir uygulama değildir.

Polis yollarda bekliyor ve her gün Dikmen’den Boğaz Karakoluna giderek izin almak zorundayım. Bankaların şubeleri açık olsaydı, böyle bir kalabalık burada oluşmazdı. Bu konuda bir önlem alınması veya alınan kararların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Turgut Can

“Bankadan para çekmek ve borçları yatırmak için geldim. Burada bankanın açık olması bizim için önemli. Gönyeli şubesine gidiyordum ancak orası kapalı olduğu için merkeze geldim. Market için paraya ihtiyacımız var ve neresi açıksa oradan işlemimizi yapmak zorundayız. Sosyal mesafe korunarak biraz beklemede bir sakınca olacağını düşünmüyorum. Bu süreçte bankalar hizmet veriyor diye şükretmek gerekiyor.”