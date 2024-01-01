556’sı sürat suçu işledi

Polis ekipleri, 29-30 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 2 bin 962 aracı kontrol etti.

Polis, denetimlerde 904 sürücüye çeşitli suçlardan dolayı ceza yazdı. Rapor edilen sürücülerden 556’sının sürat suçu işlediği belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; 29 Aralık 2023 tarihinde 2 bin 018 araç sürücüsü kontrol edildi, 42 araç trafikten men edilirken, 3 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Denetimlerde, sürücülerin 320’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 21’i alkollü, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 17’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan, 17’si seyrüsefer ruhsatsız, 4’ü sigortasız araç kullanmaktan ve 99’u diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 492 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin 30 Aralık 2023 tarihindeki denetimlerinde ise bin 950 araç sürücüsü kontrol edilirken, 412 sürücü hakkında çeşitli kural ihlallerinden dolayı yasal işlem başlatıldı; 30 araç trafikten men edilirken 2 sürücü de tutuklandı.

236’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 44’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 94’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 412 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken 30 araç trafikten men edildi ve 2 araç sürücüsü de tutuklandı.

42 araç trafikten men edilirken, 3 araç sürücüsü ise tutuklandı