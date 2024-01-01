Muhammed bu ne cüret

Lefkoşa’da bir kadını takip edip, durdurarak, “Maşallah çok güzelsiniz” diyerek, taciz eden Mohammed Ahmed, taciz suçlamasıyla tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, 3 gün süre talep edildi.

Polis, 31 Aralık 2023 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde Lefkoşa’da sakin zanlının yol içerisinde yaya olarak yürümekte olan N. M. isimli kadını bir süre cadde üzerinde takip ettikten sonra kendisini durdurup, “Maşallah çok güzelsiniz” demek suretiyle taciz ettiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu belirtti. Polis, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise suçsuz olduğunu iddia ederek, “Şimdiye kadar cezaevi yüzü görmedim. Suçsuzum, burada öğrenciyim” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

