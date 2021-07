57’nci yaş hediyesi

İki günlük çalışma ziyareti için önceki gün Kuzey Kıbrıs’a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün de temaslarına devam etti. Oktay; Gazimağusa’da Kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu, Yenierenköy Belediyesi sosyal tesisinde bölge halkı ile bir araya geldi, Lefkoşa'daki tarihi Büyük Han'da gençlerle buluştu ve Polis Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen "KKTC Polis Genel Müdürlüğü Araç ve Malzeme Hibe Töreni"ne katıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanında, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da katıldı.

Oktay’dan Leyen’e eleştiri

Oktay hibe töreninde yaptığı konuşmada, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen’in “AB iki devletli çözüm yönünde hiçbir şeyi asla ve asla kabul etmeyecek” açıklamasını eleştirerek “Kıbrıs konusunda asla, ‘asla’ demeyin. Ada’da tarihsel gerçekler ve reel politik ortadadır” dedi.

Çözüm konusunda çizgilerinin net olduğunu dile getiren Oktay, “Bundan sonra yeni bir müzakere süreci olacaksa, bu iki toplum arasında değil, ancak iki devlet arasında olabilir!” vurgusu yaptı.

Oktay, “Egemen ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, kendi toprağı olan, üzerinde tam yetki ve kontrole sahip olduğu Maraş’a yönelik kararlı politikalarını desteklediğimizi de bir kez daha vurgulamak isterim” ifadelerini de kullandı.

Hibeler hayırlı olsun…

KKTC polisine, biri jammerli (sinyal kesici) olmak üzere 5 adet arazi tipi koruma aracıyla birlikte, drone ve drone savar; balistik çanta ve telsiz ekipmanlarından oluşan güvenlik teçhizatı ve taktik kıyafet takımları hibe ettiklerini dile getiren Oktay, “Hayırlı olsun. Kıbrıs Türk polisi, 20 Temmuz’da 47’nci yıl dönümünü Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutlayacağımız ‘Kıbrıs Barış Harekatı’nın ve Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin silahlı kuvvetlerimiz ve mücahitlerimizle birlikte baş kahramanlarındandır. Bu vesileyle, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Maraş kararını destekliyoruz

Oktay, “Egemen ve bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, kendi toprağı olan, üzerinde tam yetki ve kontrole sahip olduğu Maraş’a yönelik kararlı politikalarını desteklediğimizi de bir kez daha vurgulamak isterim” ifadelerini de kullandı.

“Mücahit ve Mehmetçiklerimizle; güç ve gönül birliği içinde gerçekleştirdiğimiz şanlı Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıl dönümü yaklaşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nın birinci gününde, 20 Temmuz Salı günü, Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kıbrıs’a bir ziyaret gerçekleştirerek, burada Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin coşkusuna ortak olacaktır” diyen Oktay şöyle devam etti:

“Bu ziyaret, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek, KKTC ile olan dayanışma ruhumuzu bir kez daha perçinleyecektir. Milli davamıza olan inancımızla, Kıbrıs Türkü’nün geleceğe güvenle bakarak, barış, huzur ve refah içinde yaşamaya devam etmesi için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz…”

Tatar: KKTC’nin imkanları artırılmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, iki devletliliğin savunulması ve egemen eşitlik bağlamında KKTC’nin imkanlarının artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Polis teşkilatının güçlendirilmesinin önemine işaret eden Tatar, güçlü bir KKTC’nin kendi halkına, kendi insanlarına daha fazla güvenlik sağlayacağını, herkesin güvendiği bir ülkenin de yatırımları, refahı ve mutluluğu artıracağını vurguladı.

Oktay, Kapalı Maraş’ı inceldi

Oktay, Gazimağusa’da Kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu.

Fuat Oktay, Kapalı Maraş’ta Bilal Ağa Mescidi ve Çay Bahçesi restorasyon çalışmalarını inceledi.

Oktay’a, Başbakan Ersan Saner, Başçeri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve diğer yetkililer eşlik etti.

Yenierenköy’de halkla buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yenierenköy Belediyesi sosyal tesisinde bölge halkı ile bir araya geldi.

Tesise gelişinde davul zurna eşliğinde folklor gösterisiyle karşılanan Oktay’a toplantıda, Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve bazı bakanlar eşlik etti.

Oktay vatandaşlara hitabında, her zaman barışın yanında olduklarını, 20 Temmuz’u da barış ve Özgürlük Bayramı olarak ifade ettiklerini söyleyerek, 20 Temmuz’un Kıbrıs Türkü’nün esaretten kurtulduğu, Rum-Yunan ikilisinin her türlü işgal hareketine dur denilen gün olduğunu söyledi.

Yeşilırmak: Et ile tırnak gibiyiz

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da, Türkiye’nin pandemi hastanesi yaparak ve 500 bin doz aşı göndererek her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Yeşilırmak, Türkiye ve KKTC’nin et ve tırnak gibi olduğunu kaydederek, “Güçlü Türkiye, güçlü KKTC” dedi.

Büyükhan’ı da gezdi

Oktay, KKTC'li gençlerle bir araya geldi.

Lefkoşa'daki tarihi Büyük Han'da gençlerle buluşan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Gençlerle tek tek tanışan Oktay, Kıbrıs tarihi, müzakereler ve KKTC'nin devlet olarak var olması üzerine sohbet etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021, 10:15