Çoğunluk aşısız

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 133, Güney Kıbrıs’ta 933 yeni vaka tespit edildi. Rum Sağlık Bakanlığı, aşılama oranının yetersiz olduğunu; her 10 kişiden 9’unun aşısız olduğunu belirtti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan toplam 13 bin 761 testle 110'u yerel 133 pozitif vakaya rastlandığı açıkladı.

Yapılan açıklamada 3 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiği, 20 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi. Yerli vakaların 40’ı Lefkoşa, 51’i Girne, 13’ü Gazimağusa, 5’i Güzelyurt ve 1’i İskele’den.

Vakaların yerleşim bölgelerine göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa Merkez-3, Kızılbaş-6, Hamitköy-4, Taşkınköy-2, Marmara-1, Dereboyu-2, Demirhan-1, Gökhan-1, K.kaymaklı-3, Gönyeli-8, Değirmenlik-1, Köşklüçiftlik-4, Surlariçi-3, Göçmenköy-1.

Girne Merkez-24, Lapta-3, Karaman-1, Pınarbaşı-1, Alsancak-7, Çatalköy-3 , Yukarı Girne-3, Edremit-1, Zeytinlik-2, Ozanköy-1, Aşağı Girne-1, Karaoğlanoğlu-3, Dikmen-1.

Gazimağusa Merkez-1, Baykal-3, Karakol Bölgesi-1, Pile-1, Maraş-2, Yenişehir-1, Karekeşliler Bölgesi-1, Türkmenköy-3.

Güzelyurt Merkez-4, Aşağı Bostancı-1; İskele Mersinlik-1.

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı 1 555 035. Toplam vaka sayısı 8734. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 7941. Tedavisi devam eden vaka sayısı 758. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 46. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 651. Tetkikleri devam eden vaka sayısı 60. Toplam kaybedilen hasta sayısı 35. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 3 bin 763.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 427.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 449.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 2 bin 755.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 21 bin 791.

Can kaybı yok

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 49 bin 32 testle 993 pozitif vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, dün can kaybı yaşanmadı ancak toplam vaka sayısı 81 bin 581’e yükseldi.

Rum Sağlık Bakanlığı, aşılama oranının yetersiz olduğunu; her 10 kişiden 9’unun aşısız olduğunu belirtti. Bakanlık yaptığı açıklamada halka aşı olmaları için çağrı yaparken, teşvik edici önlemler alınmasını gerektiğini bildirdi.