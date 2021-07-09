Gözyaşları Mahmut için

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’a bağlı Yayla köyünde yaşayan dar gelirli ailenin 3 çocuğundan biri olan 15 yaşındaki Mahmut Gül, harçlığını çıkarmak için çalıştığı makinist atölyesinde son nefesini verdi.

Geçtiğimiz haziran ayında ortaokuldan mezun olan ve önümüzdeki eğitim yılında liseli olmaya hazırlanan Mahmut Gül, dün saat 12.30 sıralarında çalışmakta olduğu makinist garajında eski bir araç üzerinden parça söktüğü esnada motorun üzerine düşmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından iş yeri sahibi Ferdi Takali tutuklanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da harekete geçti.

Ailenin ikinci çocuğuydu

Ev hanımı Naime Gül ve geçimini hayvancılık sektöründe çalışarak sağlayan Ali Gül’ün üç çocuğundan biri olan Mahmut’un ölümü sevenlerini ve ailesini yasa boğdu.

Gül’ün bugün Güzelyurt Fatih Camisinde kılınacak Cuma namazından sonra saat: 13.30’da Güzelyurt Merkez Yuvacık Mezarlığına edileceği belirtildi.



Yeni kayıt yaptırmıştı

Bu arada Güzelyurt Meslek Lisesi, hayatını kaybeden Gül için başsağlığı diledi

Okuldan yapılan açıklama şöyle:

Okulumuzun 9. Sınıfı Muhasebe Bölümüne henüz kayıt yapmış bulunan, Mahmut Gül’ün elim bir kaza sonucunu hayatını kaybetttiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Daha yaşamının baharında böylesine trajik bir şekilde aramızdan ayrılması tüm Güzelyurt Meslek Lisesi ailemizi ve Güzelyurt Halkı’nı derinden üzmüştür. Allah acılı ve yaslı ailesine sabırlar versin. Başınız sağolsun. Acınız, acımızdır.