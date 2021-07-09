Sert önlemler yolda

Sağlık Balkanı Ünal Üstel, pazartesinden itibaren lokanta, düğün salonu, eğlence mekanı gibi açık alanlara gidenlerden 7 günlük, kapalı alanlara gidenlerden ise 3 günlük PCR isteneceğini açıkladı. Üstel, kurallara uymayan işletmelere bir hafta süreyle kapatma cezası verileceğini belirtirken iddialı bir söz kullandı ve “kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız” dedi.

Düne kadar 233 bin kişinin tek doz, 100 bin kişinin de 2 doz aşı yaptığını belirten Üstel, bunun artması içi çalışma yaptıklarını söyledi. Üstel, aşılamanın 12 yaşa kadar ineceğini, 3’üncü doz uygulamasının ise Ağustos’da başlayacağını söyledi. Bakan Üstel “elimizde yeteri kadar aşı var. Eksilirsek Türkiye’den isteyeceğiz” dedi.

Test kuralı getirildi

Bakan Üstel, tv2020’de Gündem Özel programına katılarak, hayata geçirilecek yeni önlemleri açıkladı. Üstel, şunları söyledi:

Toplu ve açık olan yerlerde; örneğin düğünlerde, partilerde kurallara uyulmuyor. Biz metre kareye göre insan sayısı belirledik. Test ve antijen kuralı getirdik.

Esas hedef QR (kare) kodunu hayata geçirmek. Maliye Bakanlığı’ndan bütçe bekliyoruz. Şu anda kare kodu hayata geçirmemiz için bir milyon liraya ihtiyaç vardır. Çünkü çalışmalar kurumsal bir şirket tarafından yürütülecek. Kare kod uygulaması Türkiye’de kullanılan HES koduyla aynıdır.

Kodu okuttuğunuz zaman kişi aşı yaptırmış mı, test yapmış mı? bunlar anında görülüyor. Kare kodu okutma sistemiyle aşı olmayanların bazı mekanlara sokmama gibi bir planımız vardır.

Şimdilik antijen ve PRC testi şartı getirdik. Bundan sonraki adım aşılama zorunluluğu olacak. Bu nedenle kare kod yürürlüğe girecek.

Kodu uygulamaya koyduğumuz zaman, Türkiye ve Avrupa ile entegre olacağız ve gelenleri daha rahat kontrol edeceğiz; aşılımı test yaptırdı mı? hepsini anından göreceğiz.

Kapalı alanlarda da kare kod uygulanacak. Mekâna girdiği zaman kodu okutacak ve aşılı mı test yaptırdı mı her şey ortaya çıkacak.

Ülkemizde de görülen delta virüsü süratli bir şekilde bulaşıyor. Hızlı yayılmasını önlemek için bu önlemleri aldık.

12 yaşa ineceğiz

Bakan Üstel, ülkedeki aşılama çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Üstel, şunları söyledi:

“Aşıda 18 yaşa indik, tüm merkezlere gidip kaydını yaptıran aşı olabiliyor. Randevuya gerek yok.

Ancak toplumun büyük bir kesimde aşı olmama gibi bir tutum vardır.

Vakalar çoğaldı, aşı olmayan insanımızda semptomlar ağır aşılı olanlarda ise hafif geçiyor.

233 bin kişi aşılandı

“Toplumun yüzde kaçı aşılandı” sorusu üzerine şunları söyledi:

Şu anda 133 bini birinci, 100 bini ikinci doz olmak üzere 233 bin kişi aşılandı.

Ülke genelinde devlete ait 19 merkezde ve özel hastanelerde de aşılama yapılıyor.

Yeterli aşı stoku vardır. İnsanları aşılanması için teşvik ediyoruz. Eğer önümüzdeki hafta 18 yaş tamamlanırsa, 16 yaşa ve sonrasında 12 yaş ve üzerini aşılamaya başlayacağız.

Aşılama merkezlerinde yığılma yoktur.

Merkezler yeterli

Üstel “PCR şartı ne zaman başlayacak. Merkezlerimiz yoğun test yapmak için yeterli mi? sorusuna “Merkezlerimiz yeterlidir. Özel laboratuvarlardan da hizmet alıyoruz. İllaki devletin değil, özel yerlerde de test yapılabilir Devletin anlaşmalı olan özel laboratuvarlarda testler ücretsizdir” yanıtını verdi.

Üstel, denetlemeyle ilgili bir soru üzerine ise belediye ve polisten yardım alınacağını dile getirdi.

“Ülkeyi bir kez daha kapatmamak adına bu tedbirleri alıyoruz” diyen Üstel, Polis Genel Müdürü ve belediyelerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve “daha fazla denetim” talebinde bulunduklarını kaydederek, “Kimsenin gözünün yaşına bakmadan, hem işveren hem çalışan hem de kuralı ihlal edenlere artık cezalar uygulayacağız. Bu hastalığın yayılmasını başka türlü önleyemiyoruz. Ülkeyi kapatmamak için bunu yapmalıyız” dedi.

Sınır kapıları kapatılmayacak

Üstel, sınır kapılarında kapanmanın söz konusu olmadığını söyledi. Üstel, “Bir haftalık PCR ve antijen testi ile insanlarımız gidip geliyor. Bulaş artınca geçtiğimiz pazartesi günü komiteler görüştü. Biz antijen testleri 72 saate çıkalım dedik. Güneyden bir haber gelmedi. Güneyde antijen bedava, PRC ücretlidir. Bu nedenle o tarafa giden insanlarımız antijen testiyle geri dönüş yapabilir” dedi.

Hastaların durumu ağır değil

Bakan Üstel, pandemi hastanesinde şu anda 52 hastanın yatılı tedavi gördüğünü ifade ederek, “Hastanede şu anda 52 yatmaktadır. Yoğun bakımda iki kişi vardır. 101 yaşındaki hastamız yoğun bakımdan çıktı. Kimsenin durumu ağır değil. Aşılı olanlar hafif atlatıyor”şeklinde konuştu.

Aşı olmayan çalışamayacak

Bakan Üstel, “Aşı olmayanların iş yerlerinde çalıştırılmaması gibi bir şart getirilecek mi? sorusu üzerine ise şunları açıkladı:

Haftaya o şartı getireceğiz. Mecburuz çünkü aşılı ve aşısız insanların arasındaki farkı gördük. Aşılı olanlar virüsü çok kolay atlatıyor. İnsanları aşıya zorlamak için bu gibi adımları atmak zorundayız. Elimizde yeterli aşı vardır. Ağustos ayında üçüncü doz aşılara da başlayacağız. Aşıda ısrarcıyız. İnsanlarımızı tespit edip, aşılanmaları için çağrı yapacağız. Tüm hazırlığımızı yaptık. Eğer aşıya ihtiyaç duyarsak Türkiye’den talep edeceğiz.