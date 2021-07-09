İlginç bir durum

Gönyeli’de sabaha karşı yaşanan olayda M.K.’nin (E-32) aldatıldığı gerekçesiyle eşini darp ettiği, ardından ilişkisini ifşa etmemek için şantaj yaptığı iddia edildi.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olayla ilgili iddialar aktarıldı. Zanlının darp ettiği eşini, “Ev yaptığımız arsayı yarına kadar üzerime çevirmezseniz, erkek arkadaşınla olan telefon yazışmalarınızı gazete ve internet üzerinden yayınlayarak sizi rezil ederim" diyerek, tehdit ettiğini açıkladı.

İddialar aktarıldı

Soruşturmayı yapan polis, olayın 7 Temmuz 2021 tarihinde saat 3.00 sıralarında Gönyeli’de meydana geldiğini söyledi. Polis memuru, zanlının kendisini aldattığı gerekçesiyle uyumakta olan eşini uyandırdığını, yatağın içerisinde kollarından tutarak salladığını, sonra tokat attığını ifade etti. Polis, zanlının eşini "Eğer ev yaptığımız arsayı yarına kadar üzerime çevirmezseniz, erkek arkadaşınla olan telefon yazışmalarınızı gazete ve internet üzerinden yayınlayarak sizi rezil ederim" diyerek, tehdit ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını, tehdit sözlerini duyan 2 tanık ifadesi temin edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 3 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 50’şer bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması ve zanlının ikametgâhının bulunduğu bölgeden çıkmaması koşuluyla tutusuz yargılanmasına emir verdi.