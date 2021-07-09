‘Boşanacağım’

Girne’ye bağlı Çatalköy’de eşiyle çocuklara kızdığı için kavga eden Mevvas Tapiç darp suçu işleyince soluğu mahkemede aldı.

Evi dağıttığı gerekçesiyle 5 yaşındaki kızlarına bağıran eşine sinirlenen zanlı, ensesine tokat attı. Zanlı şikayet üzerine tutuklanarak, dün duruşmaya çıkarıldı.

Duruşmada konuşan zanlı, eşinin çocuklara kötü davrandığını öne sürdü.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, Emrah Lambasuyucu, zanlı Mevvas Tapiç’in darp suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 7 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.00 sıralarında ikametgâhı içerisinde bulunduğu bir esnada evi dağıttığı gerekçesiyle 4 yaşındaki kızlarını azarlayan eşiyle tartıştığını söyledi.

Polis, zanlının çocuğu azarladığı gerekçesiyle kavga ettiği eşinin ensesine vurarak darp suçunu işlediğini açıkladı.

Polis memuru Emrah Lambasuyucu, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının askıda davası veya sabıkası olmadığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise eşinin sürekli çocuklarını azarladığını, huzursuzluk çıkardığını, olay günü de 18 yaşındaki oğlunun psikolojinin bozulduğunu ve kollarını kesmeye başladığını ifade etti. Zanlı eşinden boşanacağını da söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, 80 bin TL kefalet senedi imzalanması şartıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.