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Mermerler yola saçıldı

Hareket halindeki TIR’ın dorsesi çıktı, yükü döküldü

Mermerler yola saçıldı
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde saat 15.30 sıralarında, trafikte ilerleyen bir TIR'ın arkasındaki mermerler yola döküldü. Mermerlerin yola dökülmesiyle birlikte trafik akışı da kesildi. Polisten alınan bilgiye göre; 26 ton mermer yüklü Melik Gülevi yönetimindeki NS 406 plakalı TIR’ın, dorsesi, Yaşam Hastanesi önüne geldiği esnada araçtan ayrıldı. Mermerlerin bir kısmı yere döküldü, Mustafa Kemal Bulvarı’nın, trafik ışıkları ile Dedeoğlu çemberi arasındaki kısım bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Diyalog’a konuşan bazı görgü tanıkları, olay yaşanmadan saniyeler önce bir motosikletin TIR’ı sağladığını belirterek, “Saniyeler öncesinde bu olay olsaydı büyük bir trajedi yaşanacaktı” iddiasında bulundu.  

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