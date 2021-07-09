Boğazını sıktı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen olayda evine başsağlığı için gelen eski eşini darp eden Fırat Nevzat, şikâyet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının eski eşini önce evden kovduğu, ardından boğazını sıkarak darp ettiği belirtildi.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının Karaoğlanoğlu’nda meydana gelen ciddi darp meselesiyle ilgili tutuklandığını söyledi.

Polis, olayın 7 Temmuz 2021 tarihinde saat 15.45 sıralarında yaşandığını dile getirdi. Polis, zanlının başsağlığı dilemek için evine gelen eski eşine, “Burada ne işin var, defol” git dedikten sonra boğazını sıkarak ciddi darp suçunu işlediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının olayın ardından şikâyet üzerine tutuklandığını ifade etti.

Şikâyetin devam ettiğini kaydeden polis, zanlının sabıkası olmadığını, askıda davası bulunmadığını belirterek, yargılanıncaya kadar teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının bir kefilin 80 bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.