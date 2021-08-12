58 yaşında veda etti

Bağlıköy sakinlerinden 58 yaşındaki Sefa Arslan dün evine ölü olarak bulundu. Çevresinde sevilen biri olan Arslan’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Lefke Avrupa Üniversitesi’nde çalıştığı öğrenilen Arslan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı, Arslan’ın ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağını bildirdi.