6 kişiyi kandırdı

Suna ERDEN

Girne’de son iki ayda emlakçı olduğunu söyleyerek, ev kiralamak isteyen 6 kişiyi kandıran Abdullah Yücebaş’ın foyası ortaya çıktı.

Zanlının 6 kişiden sahtekârlıkla 28 bin lira aldığı tespit edildi. Zanlının ev kiralamak isteyen kişileri, Girne’de gezdirdiği, rastgele bir apartman seçip boş daire olduğunu söylediği, 6 veya yıllık kira bedeli talep ettiği öğrenildi.

Zanlının ev kiralamak isteyen insanları inandırmak için sahte makbuz hazırladığı da belirlendi.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 31 Aralık 2020 ve 13 Ocak 2021 tarihleri arasında Girne’de rastgele bir apartman seçip, kiralık ev arayan şahıslara gösterip, boş daireler olduğunu söyleyerek, iki kişiyi kandırdığını söyledi. Polis, zanlının iki şahıstan kiralık ev için toplam 15 bin lira aldığını belirtti. Şikayet üzerine zanlının tutuklandığını kaydeden polis, yapılan soruşturmada 2021 yılı Ocak ayı içerisinde 4 kişiyi daha kandırdığını, onlardan toplam 13 bin lira aldığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, bir firma tarafından kendisine emanet edilen makbuzları doldurup şahıslara yaptıkları ödeme karşılığı vererek, sahte belge düzenleme tedavüle sürme suçunu da işlediğini açıkladı. Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 8 gün süre istedi. Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.