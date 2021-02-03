Zarar büyük, sebze fiyatları yükseldi

Hüseyin ÇİÇEK

Geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli fırtınadan dolayı seralarda oluşan zarar salatalığın kilosunun 17 liraya yükselmesine neden oldu.

Zamlı fiyatlar marketlerde, manavlardaki tezgâhlarda yerini alırken, bazı yerlerde 16.90, bazı yerlerde ise 17 ile 17 buçuk liradan satışa sunuldu.

Diyalog’a konuşan üreticiler, ekili ürünlerin fırtınadan dolayı heba olduğunu, büyük zarar oluştuğunu dile getirdi.

Mormenekşe köyünde seracılıkla uğraşan Zübeyde Kuşaf, 600 bin TL tutarında bir maddi kayıp yaşadığını söyledi. Kuşaf, 4 dönüm serasının yerle bir olduğunu ifade ederek, “Devletten acilen yardım istiyorum” dedi.

Seracılar Birliği Başkanı Mahmut Doğan da sıcaklığının mevsim normallerine döndüğünü, gelecek haftalarda bunun fiyatlara olumlu yansıyacağını söyledi.

Doğan: Fiyatlar normale dönecek

Seracılar Birliği Başkanı Doğan, iki hafta önce don olayı yaşandığını, ürünlerin kısmen zarar gördüğünü ancak hafta sonu etkili olan fırtınanın üreticiye darbe indirdiğini söyledi. Don ve fırtınadan dolayı yaşanan olumsuzlukların ürünlere zam olarak yansıdığını ifade eden Doğan, şu an hava sıcaklığının mevsim normallerine döndüğünü belirtti. Doğan, bunun da gelecek hafta fiyatlara olumlu yansıyacağını ve pazarın ucuzlayacağını söyledi.

Kuşaf: Zararım 600 bin TL

Fırtınanın en fazla etkilediği yerlerden biri olan Mormenekşe köyünde seracılıkla uğraşan Zübeyde Kuşaf, zararının 600 bin TL olduğunu belirtti.

Kuşaf, 4 dönüm serasının yerle bir olduğunu belirtirken, 3 dönüm domates ve 1 dönüm salatalığın zarar gördüğünü anlattı. Kuşaf, “Benim tek geçim kaynağım bu, başka kazancım yok. Üniversitede 2 evlat okutuyorum, devletten acilen yardım istiyorum, devlet üreticisini mağdur etmesin” şeklinde konuştu. Piyasadaki fiyat pahalılığına da değinen Kuşaf, komisyoncuların, kendilerinden aldığı fiyatın en az 4 katı ile piyasaya ürünleri sattığını belirtti.

Kuşaf, “Ürünü emeğimiz ile üreten biz olmamıza rağmen komisyoncular bizden 4 kat daha fazla kazanıyor ve kimse bunu durdurmuyor” şeklinde konuştu.