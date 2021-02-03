Orçun anlatacak

Lefkoşa’da 29 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde ve yüklü miktardaki paralarla ilgili soruşturma sürüyor. Orçun Gülseren’in evinde bulunan 19 bin 515 Euro, 800 Sterlin, 33 bin 500 TL paranın uyuşturucu geliri olup olmadığı araştırılırken, zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 29 Ocak 2021 tarihinde saat 11.30 sıralarında Orçun Gülseren’in Lefkoşa’daki evinde arama yapıldığını, 30 gram hintkeneviri, 300 miligram kokain, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet 5 TL’lik banknot ve bir telefon kartı, ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındığını aktardı. Polis, ayrıca zanlının tasarrufunda 19 bin 515 Euro, 800 Sterlin, 33 bin 500 TL nakit paranın bulunduğunu da anımsattı. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde 2021 yılı Ocak ayı içerisinde uyuşturucu sattığını, 14 bin 560 Euro temin ettiğini söylediğini açıkladı.

Polis, zanlının diğer paraların ise annesine ait olduğu iddiasında bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlıdan uyuşturucu ile ilgili izahat istendiğinde ise Ocak ayı içerisinde bin Euro karşılığında 54 gram hintkeneviri ve yarım gram kokain aldığını iddia ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca ele geçirilen paralarla ilgili de soruşturma yapılacağını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.