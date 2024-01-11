Göçmen sorunu baş ağrısı 

Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson’un Güney Kıbrıs’taki temaslarında Ortadoğu’daki gelişmeler ele alındı.

Haravgi gazetesi, Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson’un, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu tarafından kabul edildiğini yazdı.

Rum Yönetimi’nin özellikle Suriye’den olan mülteci akınına ilişkin büyük endişesini dile getirdiğini yazan gazete, AB Komiseri Johansson’un ise Suriye rejiminin yeniden düzenlenmesinin çok kolay bir çalışma olmadığına vurgu yaptığını belirtti.

Habere göre, İçişleri Bakanı görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Suriye’den mülteci akını konusunda büyük endişesini dile getirirken Güney Kıbrıs’ın AB üyesi ülke olarak ilk hatta olduğunu belirtti.

Yoannu, uluslararası koruma statüsüne sahip mültecilere yönelik konunun da ele alınması yönünde çağrıda bulundu.

Suriye’nin coğrafik konumu ve yakınlığına bağlı olarak Güney Kıbrıs’ın mülteci akınına maruz kaldığını söyleyen Yoannu, bu durumun mülteci kabul etme sistemi üzerinde baskı yarattığını ifade etti.

Yoannu, durumun; mevcut gerçekler çerçevesinde bütünlüklü bir şekilde ele alınması gerektiğine de dikkat çekti.

AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ise yaptığı açıklamada, şu anda Orta Doğu’da İsrail ile Hamas arasındaki savaş nedeniyle durumun oldukça kritik olduğunu belirtirken, olası toplu mülteci akınının önlenmesine yönelik yaptığı planlama konusunda da Güney Kıbrıs’ı tebrik etti.

Johansson, komisyon olarak da aynısını yaptıklarını belirtti ve Güney Kıbrıs’a hitaben “Buradaki en önemli mesajın ise yalız olmadığınızdır” ifadesini kullandı.