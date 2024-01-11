Medyayı yakından tanıdılar

Ömer KADİROĞLU

Diyalog Medya Grubu, dün Gönyeli’de faaliyet gösteren Minik DAhiler Eğitim Merkezi öğrencilerini ağırladı. Öğretmenleri ile birlikte kurumu ziyaret eden minikler, gazete, TV ve radyo hakkında bilgi edindi. Minik öğrenciler, Diyalog TV stüdyolarını, reji odasını, radyo stüdyosunu ve haber merkezini gezdi. Diyalog Medya Grubu Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Derya Ercan tarafından öğrencilere; gazetenin hazırlanışı hakkında bilgiler verilirken, tv 2020 stüdyolarında ise programların nasıl hazırlandığı yönetmen Güven Altun ve programcı Serdar Şengül tarafından anlatıldı. Radyo Diyalog stüdyosunu da ziyaret eden miniklere radyo yayınlarının nasıl yapıldığı anlatıldı. İlginç bir gezi yapmanın tadına varan minikler Diyalog Medya Grubu’ndan mutlu bir şekilde ayrıldı.

