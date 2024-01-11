Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci Kulüpleri Birimi’ne bağlı Oyun Tasarımı ve Geliştirme Topluluğu tarafından 48 saatte oyun yapma etkinliği olan “Game Jam” yarışması, “Unstable” temasıyla düzenlendi. DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ev sahipliğinde gerçekleşen ve katılımcılara endüstrideki iş hayatları için kısa bir simülasyon imkanı sağlayan etkinliğe 7 takımdan 30 öğrenci katıldı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da yarışan öğrencileri yerinde ziyaret ederek çalışmalarını takip etti.

Katılımcıların gecesini gündüzüne katarak çalıştığı etkinliğin ardından kronometrenin durması ile takımlar jüri üyelerine geliştirdikleri oyunların sunumlarını yaptı ve değerlendirme süreci başladı.

Bütün bu değerlendirmeler, genel bir skor altında bütünleştirildi ve ilk üçe giren takımlar, DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde gerçekleşen tören ile ödüllerine kavuştu.

Görsel ve ses bakımından jüriyi ciddi bir şekilde etkileyen “Scubadivers and Beekeepers” takımı, yaptıkları “Borderline Sanity” isimli korku oyunu ile birinciliğin sahibi oldu. İkinci sırayı puzzle ve parkur mekaniklerini bir araya getirerek yaratıcı bir oynanış mekaniği ile ön plana çıkan “INT GAME takımı, tasarladıkları “Boll-E” isimli oyun ile elde etti. Üçüncü sırayı “Mob Shooter” gibi başarılı bir janradan ürün çıkararak temaya uyumluluk ve oynanış ile jürinin beğenisini toplayan “Unknown” takımı, geliştirdikleri “Chip Head” isimli oyunla elde etti.

