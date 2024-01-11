UBP’de ortam gergin

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, genel başkanlığa adaylığını açıkladığı için tehdit edildiğini söyledi. Aldığı tehdidin esas nedeninin genel başkanlığa adaylığını açıklamasından kaynaklandığını kaydeden Taçoy, “Bu ülkede demokrasinin temeli UBP’den geçer. Kim ne isterse desin. Demokrasiyi bozan da kuran da UBP’dir”

Verilen bilgiye göre Taçoy, katıldığı bir televizyon programımda soruları yanıtladı. Taçoy, ülkede ciddi bir vizyon sıkıntısı olduğunu, bunun da özellikle siyasette bariz şekilde yaşandığını savundu.

Birçok siyasetçinin vizyonunun tanıdıklarını veya onların çocuklarını devlete istihdam etmek, sanayi arsası dağıtmak gibi bireysel menfaat sağlamaktan ibaret olduğunun ileri süren Taçoy, vizyonunun böyle bir şey olmadığını kaydetti.

Açıklamalarının hedefinde Ünal Üstel olmadığını söyleyen Taçoy, “Benim hedefim ne yapacağımı halka gösterebilmektir” dedi.

Taçoy, bir siyasetçinin halka verdiği sözü muhakkak tutması gerektiğini söyleyerek, “Biz bunu yapabilecek yetenekte hiç olmadık” şeklinde konuştu.

Hasan Taçoy, kendi partisi olmasına rağmen yanlış gördüğü noktalarda mevcut hükümeti de eleştirdiğini, her fırsatta bunu tekrarladığını, hatta bu yüzden disipline verilmekle tehdit edildiğini söyledi. Aldığı tehdidin esas nedeninin genel başkanlığa adaylığını açıklamasından kaynaklandığını kaydeden Taçoy, “Bu ülkede demokrasinin temeli UBP’den geçer. Kim ne isterse desin. Demokrasiyi bozan da kuran da UBP’dir” şeklinde konuştu.

Kurultayda neden adaylıktan çekildi?

Kurultayın ikinci turunda çekildiği hatırlatılan Taçoy, o dönem kendisinin Faiz Sucuoğlu’nun da aralarında olduğu üç aday tarafından aranarak “Sen de çekilirsen biz de çekileceğiz” denildiğini söyledi ve diğer iki ismin de Nazım Çavuşoğlu ile Dursun Oğuz olduğunu söyledi.

Hükümetin UBP kanadında yeniden bir kabine değişikliğinin Başbakan’ın tavrına bağlı olduğunu belirten Taçoy Üstel’in ya değişikliği yapması ya da “gelinen bu noktada değişiklik olmayacak” demesi gerektiğini belirtti.

