6 yıl sonra yargıda

Suç ortaklarıyla birlikte 2017 yılında 4 parça devlet arazisine sahte ‘Toprak Dağıtım Belgesi’ hazırlayarak Hüseyin Vasilyalı adına tapuladığı ve başkalarına satarak sahtekarlıkla para temin ettiği öne sürülen İçişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Hasan Fındık hakkındaki dava devam ediyor.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 18 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmanın ardından cezaevine gönderilen Fındık dün dava için yeniden mahkemeye çıkarıldı. Fadıl Aksun’un başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’tan heyetin baktığı davanın dünkü celsesinde, Savcı İbrahim Ruso ve sanığın avukatı Özgü Özyiğit hazır bulundu.

Duruşmada dava dosyasına girecek evrakların kaydı yapıldı.

Evrak kaydının ardından dava 26 Ocak 2023 tarihine ertelendi.

Eski müsteşar neyle suçlanıyor

İçişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Hasan Fındık, İskan Dairesi eski Müdürü Öztan Özenergün ve

emlakçı Olgun Amcaoğlu 2004- 2005 yılları arasında devlete ait 4 parça araziyi sahte belgelerle Hüseyin Vasilyalı adına tapuladıkları ve başkalarına satıp sahtekarlıkla para temin ettikleri gerekçesiyle 2017 yılında tutuklanmıştı.

Sanıkların, Girne’de Edremit ve Karaman’da 4 parça devlet arazisi için sahte belgelerle Hüseyin Vasilyalı adına koçan hazırladıklarını ileri sürülmüştü. Arazilerin üçüncü bir şahsa satılıp, sahtekârlıkla para temin edildiği belirtilmişti. Öztan Özenergün yargılanarak 4 yıl hapse mahkum edilmişti. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Hasan Fındık’ın davası ise 18 Ocak’ta başladı. İlk duruşmanın ardından sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olgun Amcaoğlu’nun yargılamasına ise henüz başlanmadığı öğrenildi.