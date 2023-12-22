Bütçe onaylandı

Rum Meclisi’nin giderlerin 13 milyar 40 milyon Euro; genel hükümet gelirlerinin ise 13 milyar 400 milyon Euro olarak 2024 bütçesini onayladığı bildirildi.

Alithia gazetesi; 2024 yılına ait Rum devlet bütçesinin, 37 lehte ve 19 aleyhte oyla onaylandığını yazdı.

Habere göre, DİSİ, DİKO, EDEK, ELAM, DİPA ve bağımsız milletvekili Andreas Themistokleus lehte; AKEL, Ekologlar Hareketi ve 2 bağımsız milletvekili ise aleyhte oy kullandı.

Gazete bütçeyle birlikte ayrıca mecliste temsil edilen partiler tarafından sunulan 105 değişiklik önerisinden 39’nun onaylanarak, geçtiğini yazdı.

Asgari ücret bin Euro

Bu arada Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yiannis Panayotu, asgari ücretin aylık 940 Euro’dan bin Euro’ya çıkarıldığını açıkladı.

İşçi sendikası PEO ise artışın, asgari ücretlinin satın alma gücünü tam olarak yerine getirmediğini belirterek kararı protesto etti.

